直戳核心！陸外交部：高市早苗的態度「完全沒辦法對話」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，至今難解，大陸外交部發言人郭嘉昆今表示，「高市的態度完全沒辦法對話」，是目前雙方關係難以和緩的主因。

大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝《網易》）

大陸外交部今舉行記者會，郭嘉昆答覆媒體詢問時，做出上述表示，他指出，「高市早苗首相的涉台錯誤言論不僅引起中國人民強烈憤慨，日本國內也有越來越多客觀理性的反對和批評聲音。」

郭嘉昆表示，「我注意到近日《世界》雜誌前總編、岩波書店前社長岡本厚表示，高市首相頻繁把對話掛在嘴邊，但真正的對話是從尊重對方、站在平等立場上理解對方開始的。」他表示，「高市的態度完全沒辦法對話，這句話道出了問題的實質。」

有日媒提問表示，大陸外交部以地震為理由，呼籲大陸公民暫停前往日本，詢問中國大陸「是否也曾經以其他國家地震為由發布過類似的旅行提醒」，對此郭嘉昆表示，「你可以自行上中國外交部的網站進行查閱」。

此外，大陸駐日本大使館今在官網發布「駐日本大使館提醒在日中國公民進行『海外公民登記』」的通知，以「日本是自然災害多發國家」為由、保護在日本的大陸公民人身安全，要求填寫「海外公民登記」。

