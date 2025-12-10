直指奧斯卡！挪威電影《情感的價值》狂掃金球獎八項大滿貫 4主演全上榜

艾兒芬妮 (右) 以新片《情感的價值》入圍金球獎最佳女配角，狂收祝賀訊息與香檳表情符號直呼「超開心」。海鵬影業提供

第83屆金球獎（Golden Globes）入圍名單於台灣時間昨（12/08）日晚上公布，挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）創下影史奇蹟，一舉獲得8項重點獎項提名，成就「大滿貫式入圍」。本片不僅榮獲預料中的最佳非英語片提名，更直接挺進劇情類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女主角、最佳男配角，以及最佳女配角兩席提名。

該片四位主演蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、艾兒芬妮（Elle Fanning）、嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）全數成功上榜，讓《情感的價值》成為如今最受矚目的奧斯卡獎季大熱門。這部情感刻劃與家庭關係議題的佳作，將於2026年1月23日全台上映。

導演尤沃金提爾巴黎特映會接獲喜訊 堅持底片拍攝：獻給電影的情書

導演尤沃金提爾（Joachim Trier）接獲金球獎8項提名的喜訊時，正與演員史戴倫史柯斯嘉在巴黎出席《情感的價值》特映會，法國傳奇影后伊莎貝雨蓓也到場力挺，場面星光熠熠。提爾笑稱，編劇老搭檔艾斯基佛格（Eskil Vogt）在他剛踏進飯店房門就傳來訊息，兩人隨即邊通話邊盯著直播，對於名單一個接一個冒出來感到完全驚喜。

《情感的價值》自坎城勇奪評審團大獎後，好評一路延燒。值得一提的是，出身電影世家的提爾始終堅持以35mm底片拍攝，坦言這部作品是「一封獻給電影的情書」。在金球獎入圍名單公布後，他更感動直呼「所有人都被看見，真是太棒了」。

挪威電影《情感的價值》橫掃金球獎八項大獎提名，四位主演更全數上壘！海鵬影業提供

四位主要演員全數入圍 導演：看到出色演員得到應得讚揚最感自豪

《情感的價值》以35MM膠捲進行拍攝，致敬了導演尤沃金提爾最愛的電影。該片劇情描述：出身電影世家的導演父親古斯塔夫（史戴倫史柯斯嘉 飾）企圖東山再起，向在劇場界稱霸一方的女兒諾拉（蕾娜特萊茵斯薇 飾）提出新片邀約，卻掀開一家人未癒的舊傷。被拒絕的古斯塔夫改邀渴望成名的美國女星瑞秋（艾兒芬妮 飾）接演，瑞秋無意間介入了這場極度私密、充滿親情糾葛的家庭關係。

本片繼坎城影展勇奪評審團大獎後，上月更橫掃第38屆歐洲電影獎六項大獎提名，成為最大贏家。導演尤沃金提爾表示，看到金球獎八項提名讓四位主要演員全數入圍，能鼓勵演員全力以赴，「這是最讓我感到自豪的事情」。該片目前在法國和美國票房都取得難以置信的好成績，提爾認為電影受到關注，觀眾才會不斷去電影院，對於能跨過地域受到不同觀眾喜歡，感到特別且開心。



