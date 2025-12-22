直指藍營台南市長選舉罩門 林俊憲：能團結民進黨的「只有我」

前藍委陳以信退選台南市長，綠委林俊憲直言，藍怕綠團結，能團結綠的「只有我」。 圖：翻攝自林俊憲提供影片

[Newtalk新聞] 國民黨前立委陳以信今（22）日宣布退選台南市長，並全力協助藍委謝龍介，外界關注其對明年2026縣市長選舉布局的影響。對此，民進黨立委林俊憲直言，這件事的關鍵意義不在於個別人選，而在於政黨是否能夠完成整合。

林俊憲指出，國民黨其實並不害怕民進黨任何一位候選人，真正擔心的，是民進黨能否團結一致；因此，國民黨內部也正加緊腳步進行整合。他強調，目前民進黨方面，只有自己站出來代表民進黨，才能完成整個黨內的整合。

林俊憲表示，現階段民進黨在台南的市議員與立委，幾乎都已是「新台南隊」的成員，只要民進黨能夠團結，在台南就一定能夠贏得選舉。

他進一步提到，民進黨過去在台南的執政表現，已讓城市出現明顯改變，無論是經濟成長或各項建設，都有具體成果；而在未來，還會有更多重要建設持續投入台南。

林俊憲強調，台南接下來更需要一位能夠有效銜接中央與地方的市長，而自己正是最能擔任中央與地方之間橋樑的人選。他認為，從陳以信的退選可以看出，民進黨更應該加強團結，而唯有由自己出面整合，民進黨才能在2026年市長選舉中勝出。

