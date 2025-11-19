直指財劃法二修壓垮計畫型補助 民進黨團：柯志恩再一次背叛高雄 51

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

高雄市議會民進黨團今（19）日表示，立法院14日三讀通過藍白版本《財劃法》部分條文修正草案，不但沒有補上去年第一次倉促修法造成的重大漏洞，還進一步讓高雄最關鍵的「計畫型補助」遭到實質壓縮，恐面臨高達200億元的缺口。民進黨團不僅嚴厲譴責國民黨智庫執行長柯志恩、立法院國民黨團總召傅崐萁與國民黨主席鄭麗文，更直指國民黨二連修完全是「北部利益優先」的政治工程，讓高雄在明年轉型關鍵期面臨經費斷鏈，市民權益大幅受損。

民進黨團指出，身兼國民黨智庫執行長、高雄市黨部主委與不分區立委的柯志恩，是前後兩次《財劃法》修法的核心推手。去年12月的第一次修法，讓高雄市統籌分配稅款增加幅度位居六都最後，實質減少174億元中央補助，南北差距因此被進一步拉大，也威脅高雄軌道建設的推動。

「過去一年，身兼國民黨版法案提案人及高雄市長參選人的柯志恩，都沒有在立法院為高雄人講過一句話，沒有爭取任何補救措施。」民進黨團進一步指出，國民黨版錯誤的公式造成345億元卡在帳上無法分配，如今卻在上週國民黨第二次突襲修法中，再次對高雄落井下石，支持通過獨厚北部、傷害高雄的修法內容。

民進黨團批評，上週修法過程中，柯志恩除了未檢討舊弊，還通過國民黨版規定「一般性補助不得低於前一年」的版本，又同步增加統籌分配款，等於把中央可動用的財源完全綁死。在總財源固定的情況下，一般補助不能減、統籌分配款還要增，勢必壓縮高雄最迫切需要、直接關乎未來的捷運建設、水利治理與交通改善的「計畫型補助」。

此外，民進黨團也提到，近5年高雄的計畫型補助已從269億元成長至498億元，足足增加85%，這是彌補南北差距、推動城市轉型不可或缺的支柱；然而國民黨修法讓這項關鍵經費遭到壓縮，專家估算高雄恐將因此減少約200億元，勢必使重大建設延宕甚至停擺。

「柯志恩在鄉親面前聲稱為高雄發聲，卻在立院兩次通過對高雄不利的版本。」民進黨團批評柯，不將高雄的人口結構、社福負擔、土地面積、產業結構外部成本等關鍵指標納入《財劃法》，卻持續支持只對北部城市有利的版本。民進黨團直言，柯志恩的行徑正是「選舉在高雄、心思在台北、責任推給別人」，兩次修法都為北部利益服務，卻讓高雄承受最深的痛。

民進黨團強調，藍白兩次粗暴修法已經破壞財政秩序，讓南北城鄉差距全面擴大；高雄的捷運建設正全線推動，水利治理與防洪工程正全力補強，如今卻因柯志恩與國民黨的政治操作，被迫面臨財源斷層，「這不是單純的政策之爭，而是直接阻斷高雄未來的惡意行動」。

民進黨團呼籲，《財劃法》必須回到真正的財政公平原則，重新納入人口結構、社福負擔、土地農業面積、產業外部成本等能反映南部城市現實的指標，避免北部永遠拿最多、南部永遠被壓低。

民進黨團也支持行政院提出更合理、更符公平原則的修法版本，修正柯志恩、傅崐萁與鄭麗文留下的錯誤，並且要求115年度統籌分配款、一般性補助、計畫型補助等3項補助款總額不得低於今年，以確保高雄重大建設不被迫停擺，也讓市民不再成為政治操作的犧牲者。

照片來源：高雄市民進黨團提供

