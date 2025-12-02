直指賴清德拙於言辭 王世堅給建議：應學習蔡英文抓大放小

民進黨立委王世堅接受媒體人黃光芹專訪。翻攝「匯流新聞網」YT頻道。



《美麗島電子報》昨天公布最新民調，總統賴清德執政滿意度為40.9%，不滿意度則為53.3%。民進黨立委王世堅（12/2）表示，賴清德其實做了不少事情，但可能拙於言辭，不會對外表達。他也建議，賴清德應該向前總統蔡英文學習抓大放小，盡量撥開小事。

王世堅今天中午接受媒體人黃光芹專訪，談到賴清德上任後的有感施政，王世堅認為，以前老師都會教學生「為善不欲人知」，但從事政治就是相反，只要稍微做個事情，就一定要讓人知道，甚至做本政績手冊，讓全世界都知道「這些都我做的」。

廣告 廣告

王世堅表示，賴清德可能比較拙於言辭，不會對外表達自己做了什麼，但其實賴做了不少事情，比如在教育上，賴花了很多的功夫、時間，也增加很多，念私校由政府全額補助學費等。

王世堅說，在立法院、黨內中常會都可以看到賴清德很努力推動各項政策，但他覺得賴有幾點可以進步，首先是抓大放小，一定要往大的方向去看，蔡英文在這部分就做得很好，蔡只看國家大方向，管的都是大方向、大事情，大政策。

王世堅認為，一個公司的老闆不會去管零用金夠不夠，因為老闆管大事，所以希望賴清德盡量把小事都撥開，管好大方向、大策略就可以。他說，賴清德提出1.25兆的國防特別經費，未來可以做更多充分的說明來說服全體國人，尤其是說服在野黨，這部分對賴的能力有信心。

更多太報報導

美前高層官員投書《華郵》挺國防特別預算 稱「台灣展現前所未見的決心」

指兩岸關係被民進黨搞到不通 藍委回擊徐國勇：買再多衛生紙沒用

雷虎科技操控6艘無人艇蜂群作戰 完成實戰海上測試