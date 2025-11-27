直指違反舉債上限等6問題 ！卓榮泰今拍板對《財劃法》提覆議

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（27）日親自出席院會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

針對立法院14日三讀再修正《財劃法》，行政院會今（27）日討論通過提出覆議案，後續將呈請總統核可，並移請立院覆議。行政院長卓榮泰表示，立法院再修正版條文共有違反舉債上限、侵害行政院預算提案權等6項問題，將導致中央舉債達5600億元，影響政府整體財政健全。至於院版《財劃法》遭立院暫緩付委，卓榮泰也透露，在野黨某些「有識之士」私下肯定院版《財劃法》，但因為黨的意志就決定他們的行為，他深感遺憾。

廣告 廣告

行政院會今天討論通過立法院修正通過《財政收支劃分法》部分條文修正覆議案，考量確有窒礙難行之處，將由行政院依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

卓榮泰出席院會後記者會時指出，立法院《財劃法》再修正版共有6大問題，第一，是將使2026年度總預算案的歲出及舉債各增列2646億元，若再加上原來編列的2922億元，合計舉債金額達5600億元，已違反《公債法》舉債15%上限規定。

第二，再修正版為保障地方補助款金額，而規定中央「應」補助地方的作法也延伸很多問題，包含中央無法調劑財政盈虛、違反《憲法》；第三,侵害行政院預算提案權；影響政府整體財政健全、及中央施政決策與推動權限等。

第四，卓榮泰提及，再修正版中的財力級次是按舊版《財劃法》分級，無法合理反映地方政府實際財政能力；並限縮中央減撥、扣抵補助款權限；第五，再修正版中規定，相關考核「由政院召開地方首長會議共同決定」，在實際執行上將有窒礙。

第六，卓榮泰表示，根據立法院14日三讀通過的再修正版本，明定中央對地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前1年度的預算金額；計畫型補助比率則不得低於過去10年、同財力級次縣市及同類型計畫的平均值，且未經過地方政府同意，不得任意終止或變更，窒礙難行。

卓榮泰表示，上次的《財劃法》覆議，他也指出公式計算有誤、垂直分配及水平分配不公平，造成離島分配款減少，苦口婆心的講了這麼多，但是覆議被否決，造成有340幾億預算，統籌分配稅款合發不出去；再修版《財劃法》造成的錯誤更大，會造成中央政府無法編列預算，或是讓中央政府違法編列預算。

卓榮泰提到，大家會說如果把公務預算、年度預算刪減後，就能符合《公債法》。但國防預算、科技預算、公共建設計畫、教育文化、社會福利照顧可以刪減嗎？新設立的運動部預算可以刪減嗎？未來4年1千億的治水預算可以刪減嗎？這種刪減明顯產生了排擠效應，因此不能依照這樣的《財劃法》修正，且現在政院已提出院版《財劃法》，可以讓國民的生活品質更均勻，可以讓垂直劃分、水平分配更公平，加強中央與地方的夥伴關係。

卓榮泰也透露，在野黨立委當中有些有識之士，「他們很清楚我們的版本，他們私底下都肯定，但是黨的意思卻決定了他們行為，這點我深感遺憾」。他認為只要讓大家有合理的討論空間，只要大家接受原則、認清楚公式，就可以把試算的結果、數字詳列出來。但院版《財劃法》還是被暫時擱置，連付委都困難，深感遺憾。



卓榮泰批評，這是極端矛盾不合理的《財劃法》，行政院認為窒礙難行，也依據憲政的秩序，必須提出覆議案。因此在今天行政院會通過之後，覆議案會呈請總統核可，移請立法院審議，「也請立法院各位委員先進能夠記取上次錯誤的教訓，不要錯上加錯」。

更多三立新聞網報導

快訊／行政院今提財劃法覆議與軍購特別條例 卓榮泰11:45親上火線說明

行政院會27日將提《財劃法》覆議案、討論軍購特別條例

藍白亂擋政院財劃法！8綠委點名3藍委：還給南部縣市合理的對待

喊話朝野黨團再協商《財劃法》 賴清德：不能明知院版要送出還強行表決

