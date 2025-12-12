直指遼寧號? 日本F-2戰機罕見大規模升空 攜48枚反艦飛彈大舉起飛演習

日本自衛隊F-2戰鬥機掛彈進行反艦演練。 圖:翻攝自國平視野

[Newtalk新聞] 網路上曝光的影片和截圖顯示，9 日，日本福岡縣築上町築城基地出現罕見的軍事行動，兩個航空團共 12 架 F-2 戰鬥機密集起飛。每架 F-2 戰機掛載疑似實彈，共計 48 枚 ASM-2 反艦飛彈及若干 AAM-3 近程空對空飛彈，引發外界高度關注。

分析人士指出，日本航空自衛隊此次行動，很可能是針對在日本東南方向、北大東島以東海域進行艦載機起降訓練的中國海軍遼寧號航空母艦編隊。兩個航空團的 12 架 F-2 戰機外掛 48 枚 ASM-2 反艦飛彈，規模之大在近年來少見，顯示日本意圖以遼寧號為目標，進行模擬反航母攻擊演練。

9 日，日本福岡縣築上町築城基地出現罕見的軍事行動，兩個航空團共 12 架 F-2 戰鬥機密集起飛。 圖:翻攝自國平視野

然而，由於遼寧號搭載的殲-15 艦載戰機防禦半徑超過 500 公里，而 ASM-2 反艦飛彈射程僅約 150 公里，中國軍事專家《國平視野》認為 F-2 戰機在實際作戰中極可能被 PL-15 遠程空對空飛彈攔截。此外，遼寧號編隊由 055 型萬噸驅逐艦及 052D 型飛彈驅逐艦護航，其搭載的有源相控陣雷達與強大防空火力，使得 F-2 戰機難以突破防線。

ASM-2 反艦飛彈採用慣導與紅外線導引，後期增加 GPS 衛星導引，但速度僅為亞音速 0.9 馬赫，性能落後於新一代反艦飛彈。日本航空自衛隊已計畫逐步以 ASM-3 超音速反艦飛彈取代 ASM-2，但目前庫存量多，仍為 F-2 戰機的主要空射反艦武器。

中國軍事專家《國平視野》認為 F-2 戰機在實際作戰中極可能被 PL-15 遠程空對空飛彈攔截。 圖:翻攝自騰訊網

分析指出，即便 F-2 戰機起飛並攜帶多枚 ASM-2 反艦飛彈，突破遼寧號航空母艦及護航艦艇的防空網仍極為困難，幾乎無法對航母編隊構成實質威脅。相比之下，殲-15戰機使用PL- 15 飛彈的射程估計可達 250 至 300 公里，搭載主動相控陣雷達，能在 F-2 戰機尚未接近時即進行攔截。

此次演練凸顯日本對突破第一島鏈的中國航母編隊保持高度戒備。據內文表示，遼寧號編隊先前已有 F-15J 戰機前來偵察，但因技術差距，未能對中國航母構成有效威脅。12 架 F-2 戰機的大規模升空則被認為是進一步的警戒與模擬反航母行動。

