直指鄭麗文「引狼入室」！汪浩：歷史會記住「不是台灣挑釁了誰、而是有人替外敵開門」

中共12月29日起在我國周邊開啟軍演，國民黨主席鄭麗文仍稱明年上半年會優先訪問北京。牛津大學國際關係學博士汪浩今（31）日表示，鄭麗文就是習近平的袁克定，歷史會記住：「不是台灣挑釁了誰，而是有人選擇站在侵略敘事的一邊。當內部有人替外敵開門，引狼入室，真正被推向戰爭邊緣的，是兩岸人民，最終倒八輩子霉的會是習近平！」

汪浩今日以「鄭麗文引狼入室」為題在臉書發文表示，歷史最危險的從來不是外敵，而是替外敵鋪路的人。袁世凱稱帝，關鍵不在列強，而在其子袁克定出「順天時報」假造民意、報喜不報憂，讓父親誤判時勢、自毀其身。今天的鄭麗文，正重演這一幕。

汪浩指出，當中共以軍演、火箭彈、海警侵擾步步進逼，國際社會明確警告北京、強烈挺台之際，國民黨主席鄭麗文卻宣稱共軍「圍台是保護台灣」，把侵略敘事包裝成善意，把威脅合理化為「一家人」，「這不是天真，而是主動替侵略者卸責、替威權擴音。」

汪浩再說，普京之所以誤判烏克蘭，正是長期被親俄派輿論餵養幻覺，以為三天可拿下基輔。如今，甘當國台辦傳聲筒的政客，向北京傳遞「台灣會內應、會動搖、會自責」的錯誤訊號，正是在引誘習近平低估代價、高估成功率。這不是言論自由，而是台灣國安危機。

「國防預算一擋再擋、把加害者說成受害者、把守法自保污名為挑釁，這些行為只會削弱台灣的嚇阻力，增加誤判機率」，汪浩直言，歷史會記住：不是台灣挑釁了誰，而是有人選擇站在侵略敘事的一邊。當內部有人替外敵開門，引狼入室，真正被推向戰爭邊緣的，是兩岸人民，最終倒八輩子霉的會是習近平！

他最後直言「鄭麗文就是習近平的袁克定」。

