直指關稅談判「非典型」 鄭麗君：簽署台美對等貿易協議就完成最後一哩路

鄭麗君出席記者會，說明台美關稅談判過程。廖瑞祥攝



台美關稅談判上週落幕，雙方敲定為15％，行政院今（1/20）天召開說明記者會，多次率團赴美磋商的副院長鄭麗君直言，這次關稅談判面對相當挑戰，是一場「談不好可能就面臨高關稅後果」的談判。她提到，台美已經簽署「台美投資MOU」，未來數週台美會接續完成簽署「台美對等貿易協議」，這兩份協議都簽署完成後，「我們就完成最後一哩路」。

鄭麗君首先說明過去一段時間的心聲，她表示，自己是「政策控」，比較會講政策，不太會講故事，而且一直不敢說要克服什麼困難或辛苦，因為面臨關稅衝擊，產業界才是最辛苦，「因為產業界面臨的辛苦，讓我們不敢有一絲懈怠，必須要全力以赴。」

廣告 廣告

鄭麗君提到，過去9個月除了赴美實體會議外，談判團隊在台北也是白天工作、晚上視訊，而且在華府進行實體會議的時候，其實身處台北的總統、副總統、行政院長等夥伴都是「隨時Standby、隨時On call」，即時思考策略。

鄭麗君指出，這次實體會議主要是跟美國商務部進行總結會議，雙方獲得多項共識：首先是台灣確定獲得2項最優惠待遇，也就是「對等關稅降為15%」、「不疊加」，這是美國主要逆差國當中的最優惠待遇，與歐盟、日、韓等是一樣的稅率。

鄭麗君表示，第二，針對美國「232」條款，雖然關稅還未正式底定，但美方承諾不論任何關稅，都會給台灣最優惠待遇，所以台灣是全球第一個優先取得未來可能的半導體及衍生品關稅的免稅配額，以及配額外的最優惠待遇15%，如果屆時稅率低於15%，則從其低。

鄭麗君強調，台灣取得這樣的成果並不容易，因為這是屬於未來式的關稅，但是美方承諾未來不論任何的稅率情境，都給台灣最優惠待遇。她繼續說明，台美也簽署「台美投資MOU」，談判團隊也向美國貿易代表署確認，未來數週台美會接續完成簽署「台美對等貿易協議」，這兩份協議都簽署完成後，「我們就完成最後一哩路，也要完成總統、院長交付談判小組的任務。」

鄭麗君說，在談判過程中，台灣向美方表達希望能夠盡速完成「台美避免雙重課稅」，也就是ADTA，在美國參議院能夠及早通過，降低雙方企業投資所面臨的稅務問題。

「回顧過去9個多月的談判，我必須說，我們面對相當的挑戰」，鄭麗君指出，台灣是美國第六大貿易逆差國，而且逆差數字在去年再度攀升，台灣又是美國重視的全球重要半導體製造國，因此美方期待我方開放市場、平衡貿易逆差，也期待台灣能夠擴大投資進行供應鏈合作，所以台灣必須同時跟美國貿易代表署、商務部，就對等關稅、232條款並談。

鄭麗君直指，這場談判不是一場傳統的經貿談判，而是一場「談不好可能就面臨高關稅後果」的談判，所以談判團隊是在面臨挑戰下進行磋商，同時希望落實賴總統所提出的「平衡台美貿易逆差」、「進一步升級戰略夥伴關係」等兩大戰略目標，因為台美的合作對於未來全球經貿秩序裡，民主陣營鞏固高科技的領導地位至關重要，這也是賴總統所提民主供應鏈的重要拼圖。

更多太報報導

台股早盤跌近300點！台積電小挫 多檔記憶體股開盤重挫

揭露「黃金計畫」讓川普看到！台灣模式不一樣 卓榮泰：投資5000億是絕對的錯誤

台美關稅拍板！鄭麗君再曝1好消息：近期將接續完成簽署「對等貿易協議」