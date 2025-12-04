直指「被中國說幾句還好」！麻生太郎力挺高市早苗台灣有事論

日本首相高市早苗在國會有關「台灣有事」的答詢，引發北京強烈反彈。自民黨副總裁麻生太郎昨（3）日力挺高市，認為高市僅具體說明了日方的一貫立場，且至今並未發展成大問題。

自民黨副總裁麻生太郎。（資料照／美聯社）

根據《時事通信社》、《共同社》等日媒，麻生昨日在東京舉行的麻生派議員聯誼會上表示，高市「只是把一貫的立場具體說明而已，有什麼不好？她以這樣的態度去應對，我也非常高興」。

針對中方的激烈反應，麻生說，「中國雖然說了不少話，但被說幾句的程度也還好」。他並強調，「到目前為止，此事並沒有發展成什麼大問題」。

廣告 廣告

另外，麻生還提到，高市是日本首位女首相，讚賞她是「自民黨煥然一新的象徵，支持率極高」。《日本經濟新聞》與《東京電視台》於上月28至30日進行的一份民調顯示，高市內閣的支持率為75%，較前次調查增長1%，不支持率僅18%。高市內閣自10月上路以來，連續2個月支持率維持在7成以上。

麻生在2024年1月也曾明確表態，若「台灣有事」，日本政府有可能判斷這是可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

延伸閱讀

陸軍事動作不斷 美副助卿：與南韓等印太夥伴合作維護台海和平

高市早苗稱「理解台灣是中國一部分」 藥師林士峰酸：外交部抗議嗎？

再提台灣問題！高市早苗：尊重《中日聯合聲明》 對台立場不變