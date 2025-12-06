直排輪教練伸狼爪！學校廁所露鳥猥褻5歲女童…女童作證「臭臭的」定罪

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗某幼兒園直排輪教練在學校廁所猥褻5歲女童，一、二審均被判刑4年。（示意圖／PIXABAY）

苗栗某幼兒園爆發性騷案，一名直排輪教練吳男在廁所內對5歲女童露鳥猥褻，事後拿糖果給女童要求封口，結果女童回家路上跟姊姊分享糖果，表示有碰到教練的雞雞，女童媽媽氣炸提告。一、二審法官發現吳男曾有兩次與未成年少女性交的前科，還在緩刑期內，又猥褻女童，依強制猥褻罪判刑4年。

檢警調查，吳男在苗栗某幼兒園擔任直排輪教練，每週三下午到校上課，2024年1月10日下午5時許，吳男在幼兒園廁所小便時，一名5歲女童走進廁所，吳男竟哄騙女童閉眼，趁機露鳥猥褻。女童睜眼驚見吳男下體，對方才趕緊穿上褲子，並拿出糖果要求女童不要說出去。

當天傍晚，媽媽來接女童及姊姊放學，回家途中女童拿出糖果分享，還說「有看到、碰到教練的雞雞」，媽媽驚覺不對勁，立刻到警局報案提告。

案件審理期間，吳男辯稱只是去上廁所，否認有猥褻犯行。辯護律師則主張女童偵訊時有說吳男並沒有對她做不好的事，看到吳男生殖器沒有什麼感覺，從法律構成要件角度來看，猥褻行為應該會讓被害人感到難受、感覺不對，但在女童身上完全看不到類似跡象，既然女童不認為這是猥褻行為，就應屬無罪。

一審法官當庭勘驗幼兒園監視器，認為吳男在廁所內與女童獨處了36秒，有足夠時間犯案，且吳男在廁所內待了2分24秒，遠超一般男性小便時間，顯然吳男並非單純上廁所。

法官認為女童是被吳男的下體碰觸，才睜眼查看，且曾表示有聞到不好聞的味道，足以證明吳男違反女童意願實施猥褻行為。由於吳男曾有兩次對14歲以上未滿16歲女子合意性交前科，遭判刑1年4月，緩刑4年。如今緩刑期間又猥褻女童，被依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處4年徒刑。

吳男不服上訴，辯稱是因女童討要才給糖果，當時是跟女童說拿到糖果不能跟其他小朋友炫耀，不想讓其他孩子產生忌妒心情。二審法官檢視相關事證，認為女童沒有誣告吳男理由，且事發後也出現作惡夢等情緒反應，認定吳男猥褻事證明確，駁回上訴，維持原判刑4年。

