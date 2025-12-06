直排輪教練廁所伸狼爪！5歲女童作證「JJ臭」遭定罪

社會中心／張予柔報導



苗栗某幼兒園發生一起令人震驚的性騷擾案件，一名直排輪教練吳男，被指控在學校內的廁所，對年僅5歲的女童伸出魔爪，事後甚至拿糖果要求女童封口。事件曝光後，引起社會高度關注，經過一、二審審理，法院最終認定罪行明確，依強制猥褻罪判處4年徒刑。





吳男在該幼兒園擔任直排輪教練，在廁所小便遇到一名女童進入廁所，竟對她做出猥褻行為。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

警方調查指出，吳男在該幼兒園擔任直排輪教練，每週三固定到校教課。2024年1月10日下午，他在廁所小便時，遇到一名5歲女童進入廁所。吳男竟哄騙女童閉眼，趁機露出生殖器觸碰女童的嘴巴。女童感受到異物睜眼驚見吳男下體，吳男才趕緊穿上褲子，並拿出糖果要求女童不要說出去。當天傍晚，女童與姊姊在回家途中分享糖果時，脫口說出「有看到、碰到教練的雞雞」，母親聽到後立刻報警提告。

吳男辯稱自己只是去上廁所並沒有猥褻，監視器畫面卻顯示他與女童在廁所獨處長達36秒。（示意圖／翻攝畫面）

案件審理期間，吳男始終辯稱自己只是去上廁所，並沒有猥褻。然而，一審法官調閱幼兒園監視器，發現吳男與女童在廁所獨處長達36秒，且吳男停留時間超過2分24秒，遠超一般如廁所需時間，顯示其行為並非單純如廁。法院進一步認定，女童曾描述「有聞到不好聞的味道」，足以證明她遭到違反意願的猥褻。

吳男過去已有兩次對未成年女子發生性行為的前科，如今在緩刑期間又再度犯案。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

更令人震驚的是，吳男過去已有兩次對14歲以上未滿16歲女子發生性行為的前科，曾遭判刑1年4月、緩刑4年，如今在緩刑期間再度犯案，一審法官因此依強制猥褻罪判處4年徒刑。吳男不服判決提出上訴，辯稱糖果是女童主動索取，並非用來封口，只有提醒她不要炫耀以免其他孩子嫉妒。但二審檢視相關事證，認為女童沒有誣告理由，且事後女童也出現作惡夢等情緒反應，最終駁回上訴，維持原判。





