直接不演？手遊盜用《沉默之丘f》畫面，連YouTuber浮水印都沒刪除掉！

Konami 睽違多年推出的《沉默之丘》系列最新作品《沉默之丘f》推出，獲得玩家和媒體的好評，尤其是最近主角臉模加藤小夏開 YouTube 直播狂玩，每次開台都能吸引 3 到 4 萬人同時觀看，成為絕佳的廣告。然而當紅遊戲都會遭到模仿，最近 App Store 上出現了一款名為《Silent Fear: Last Stop》（ラストストップ：静寂の恐怖）的恐怖手遊，截圖和素材大量使用《沉默之丘f》的畫面和設計。

近期熱門遊戲成為模仿、盜用對象。（圖源：SILENT HILL f）

這款由名為 Khail Al Yamama 開發商上架的遊戲《Silent Fear: Last Stop》，在宣傳上可以說是毫不掩飾其抄襲行為。除了遊戲 LOGO 的構圖和《沉默之丘 f》中女主角被紅色彼岸花侵蝕的畫面非常相似外，其中 2 張宣傳用的「遊戲截圖」，更被認識是直接取自知名 YouTube 頻道 MKIceAndFire 所上傳的《沉默之丘f》遊戲影片，因為畫面上的 MKIceAndFire 浮水印完全沒有刪除乾淨。

《Silent Fear: Last Stop》開發者甚至還在這些盜用的截圖上，後製了手機遊戲常見的虛擬按鍵，想要營造出這就是實際遊戲畫面的騙局。最讓玩家感到錯愕的是，遊戲雖然在宣傳上大量使用《沉默之丘f》的畫面，但遊戲的實際內容卻毫不相干，因為玩家在《Silent Fear: Last Stop》中扮演的是一名在便利商店上大夜班的店員，隨著夜晚的深入，逐漸遭遇到各種超自然現象。

其中甚至有日本玩家受騙下載，給出 1 星負評，寫下：「別騙人了，這遊戲只是在夜晚的森林ｃ閒晃，超級無聊，畫面粗糙又毫無樂趣。根本沒有要認真賣吧？真的非常不爽，而且日文介面到底在哪裡？根本就沒有吧！」