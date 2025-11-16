直接不演？手遊盜用《沉默之丘f》畫面，連YouTuber浮水印都沒刪除掉！
Konami 睽違多年推出的《沉默之丘》系列最新作品《沉默之丘f》推出，獲得玩家和媒體的好評，尤其是最近主角臉模加藤小夏開 YouTube 直播狂玩，每次開台都能吸引 3 到 4 萬人同時觀看，成為絕佳的廣告。然而當紅遊戲都會遭到模仿，最近 App Store 上出現了一款名為《Silent Fear: Last Stop》（ラストストップ：静寂の恐怖）的恐怖手遊，截圖和素材大量使用《沉默之丘f》的畫面和設計。
這款由名為 Khail Al Yamama 開發商上架的遊戲《Silent Fear: Last Stop》，在宣傳上可以說是毫不掩飾其抄襲行為。除了遊戲 LOGO 的構圖和《沉默之丘 f》中女主角被紅色彼岸花侵蝕的畫面非常相似外，其中 2 張宣傳用的「遊戲截圖」，更被認識是直接取自知名 YouTube 頻道 MKIceAndFire 所上傳的《沉默之丘f》遊戲影片，因為畫面上的 MKIceAndFire 浮水印完全沒有刪除乾淨。
《Silent Fear: Last Stop》開發者甚至還在這些盜用的截圖上，後製了手機遊戲常見的虛擬按鍵，想要營造出這就是實際遊戲畫面的騙局。最讓玩家感到錯愕的是，遊戲雖然在宣傳上大量使用《沉默之丘f》的畫面，但遊戲的實際內容卻毫不相干，因為玩家在《Silent Fear: Last Stop》中扮演的是一名在便利商店上大夜班的店員，隨著夜晚的深入，逐漸遭遇到各種超自然現象。
其中甚至有日本玩家受騙下載，給出 1 星負評，寫下：「別騙人了，這遊戲只是在夜晚的森林ｃ閒晃，超級無聊，畫面粗糙又毫無樂趣。根本沒有要認真賣吧？真的非常不爽，而且日文介面到底在哪裡？根本就沒有吧！」
其他人也在看
神片瘋傳！iPhone暗藏「出軌留言區」功能 網紅公開抓偷吃新招
另一半的訊息欄中規中矩是否就代表他們是清白的乖寶寶？別太傻太天真了！澳洲網紅絲凱（Skye Wheatley）最近在TikTok上分享了一支「抓猴」神片，讓無數心懷疑慮的網友瞬間瘋掉，她揭露了iPhone「訊息」App內建的一項隱藏功能，能讓你看到「近期刪除的對話紀錄」，這個小技巧立刻在社群媒體上引發了病毒式傳播，大家躍躍欲試想一探究竟。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
hololive新主播花園Sayaka首次登上小劇場總集篇，也算正式出道？
hololive 的 holoAN 頻道主要負責宣傳近期活動、歌曲與專輯等內容，而在最新兩位主播井月みちる、花園さやか 依序登場後，花園さやか 還登上了 holo 每周日的小劇場（ホロぐら）系列，也算是一種正式出道？其實粉絲社群也的確對於現在兩位的身分位置仍有討論，會不會有更多的活動內容，以及更多主播登場？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」
此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線。Yahoo Tech ・ 4 小時前
楊謹華「看看你有多愛我」演媽媽 (圖)
演員楊謹華（圖）笑稱曾趁父母親睡著偷跑出去玩，在學生時期因為貪玩而隱瞞父母，「聯考前跟家長說去圖書館念書，但其實是一大早跑去西門町溜冰場門口等開門！」中央社 ・ 1 天前
新戲好坎坷／新電影衰遇戒嚴、空難 「票房差」男星因此哭了
蔡淑臻的《村裡來了個暴走女外科2》因拍攝換角、延期、修改重寫劇本，延宕2年終於殺青，拍戲碰上各種衰事也不只有她，宋仲基耗時5年製作的電影《波哥大：最後的機會之地》，拍攝時到哥倫比亞遇上新冠肺炎，停拍許久，上映時又碰到韓國時局不佳，只上映16天，他一度在首映會哽咽。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
中製AI避答「六四、台灣主權」 國安局示警隱私外洩風險｜#鏡新聞
生成式人工智慧AI語言模型快速發展，但要小心中國製的AI有高度資安疑慮。國安局今天(11/16)發布，包括DeepSeek等5款檢測結果，除了普遍有要求不合理的隱私條款外，有的生成內容會出現「台灣是中國領土不可分割的一部分」等偏頗資訊，並排除「人權」、「六四天安門事件」等特定關鍵字。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
到一中商圈收貨臨停「車門沒鎖」 8萬現金+iPhone秒被偷
台中一中商圈近日發生一起竊盜案件，一名回收廢油業者因臨停未鎖車門，導致車內8萬元現金與手機被竊。警方已鎖定犯嫌為一名近期出獄的慣竊，該男子作案手法熟練，不到10秒即完成犯案。更令人憤怒的是，竊賊還使用被偷的一卡通在超商盜刷購買飲料。此案凸顯一中商圈因人潮眾多、巷弄複雜成為竊賊常光顧的熱點，也提醒民眾外出務必保持警覺，確實保管財物。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
老婆變黑影？《閃耀星騎士》iOS版因審查臨時修正「打碼」
由 EXNOA 旗下品牌 KUMASAN 與開發商 Studio KUMASAN 共同合作推出的 DMM GAMES 平台 RPG 遊戲《ティンクルスターナイツ》（Twinkle Star Knights），由於 iOS 版本上遇到了 Apple 官方的審查問題。根據營運團隊在 11 月 10 日的公告，Apple 官方審查後認為遊戲內的部分插圖與動畫等內容，可能會有「對部分使用者感到不適的內容」，所以團隊先採取了「剪影」的方式代替原有角色立繪。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
「惡靈古堡」新作開拍 布拉格成恐怖電影熱門取景地
（中央社記者劉郁葶布拉格16日專電）近期走在捷克首都布拉格8區的卡林區（Karlín）街頭，可能會看到警戒標誌：「前方有殭屍、槍戰與飛車追逐」。這並非萬聖節噱頭，而是「惡靈古堡」（Resident Evil）劇組正在拍攝。中央社 ・ 21 小時前
蔡淑臻《女外科2》男主角被虧：受詛咒！颱風夜辦殺青宴獨缺閃兵薛仕凌
金鐘視后蔡淑臻主演兼製作的《村裡來了個暴走女外科2》一波三折，日前終於舉辦殺青宴，根據《鏡週刊》報導，蔡淑臻領軍演員湯志偉、林暉閔、杜姸等人，在11月11日鳳凰颱風來襲之夜，齊聚殺青宴，不過獨缺日前因閃兵爭議，被迫「證實演出」的男主角薛仕凌。鏡報 ・ 7 小時前
2025新竹購物節熱滾滾 號召市民一起購出幸福
2025新竹市購物節自10月開跑以來熱潮持續升溫，第一次「皮卡幸福島月月抽」準備多項豪華獎項，包含最新版iPhone 17 Pro、新竹光明堂名錶、Switch 2主機、10萬元購物金、10萬元室內設計抵用金、三陽機車、雲端發票專屬即享券等，歡迎民眾把握機會，繼續消費並登錄發票，帶動城市經濟繁榮。代理市長邱臣遠表示，今年活動以「幸福竹塹Let's go」為主題，結合數位平台「新竹通APP」，讓登錄發票收據變更即時、更方便。自活動開跑以來成效亮眼，短短數週就創下驚人佳績，登錄金額已突破30億元，歡迎民眾來竹市一起買、一起抽，一起「購」出幸福，為城市經濟注入更多活力。產發處表示，為振興豬肉產業，鼓勵民眾可至活動網站參考海瑞摃丸西門總店，華品摃丸，進益摃丸文化會館，昶瑞摃丸等相關特約店家，用實際行動支持在地品牌業者。產發處提醒，購物節活動至12月25日止，民眾於竹市合法登記商家單筆消費滿200元，或在免開發票的特約店家消費滿100元，即可登錄參加抽獎，下一次週週抽將於11月19日舉行，提醒已中獎民眾請於公告期限內兌獎完成，以確保自身參與活動權益。更多新聞推薦 ● 郭正亮警告「若台灣介入中日爭台灣好新聞 ・ 3 小時前
BABYMONSTER明年再攻小巨蛋！快閃店暖身粉絲搶排
BABYMONSTER明年再攻小巨蛋！快閃店暖身粉絲搶排EBC東森娛樂 ・ 1 天前
集結40位地勤榮民生命史 《空軍地勤榮民生命史》致敬無名英雄
空軍航技校友總會今日推出《空軍地勤榮民生命史》，集結40名校友的專業軌跡與服務故事，完整呈現地勤人員跨越數十年的技術傳承與心血，將其服務空軍的生命史彙編成冊。今年適逢對日作戰勝利80週年、迎接空軍航空技術學院明年90週年，這場在新北市政府舉行的新書發表會，致敬默默守護國防的無名英雄。自由時報 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前