「直接倒車」嚇跑人肉占位女 駕駛嗆：她真的以為我不敢？

桃園中壢一名駕駛找車位時，發現路邊有人「人肉佔位」，他沒有下車理論，而是直接倒車，嚇得占位女子趕緊跳開，但這樣其實相當危險。

晚間駕駛正要找車位，ㄟ！心想事成前方就有，不過...。小姐小姐妳怎麼站在這，看到駕駛已經停下，她也沒有想要離開，車輛倒車她才連忙邁開腳步。

唸什麼沒聽到，但從這慌亂的手勢能看出來，彷彿在說ㄟㄟㄟ人家先來！，不過駕駛不理會，絲滑到車一次到位。

停車位一位難求，許多駕駛笑稱要找到停車位，根本是有求神拜佛，桃園中壢這起車位爭奪戰，雖然女子的確先到，不過不管是女士優先還是人肉佔位，這兩招攏母湯。

駕駛全程不發一語，也沒下車跟女子多說，只是事後po出行車紀錄器，寫下她真的以為我不敢倒車，掀起議論，網友直說「是個狠人」。

