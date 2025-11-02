直接刪除LINE！小學導師「下班不回家長訊息」掀一票共鳴：拒絕變相加班

現代人手機不離身，許多工作都會透過各種通訊軟體交辦，不過也因此衍生「離線權」概念，也就是勞工在工作時間外，有權拒絕與工作有關的聯繫，不接收或回應任何與工作相關的電子郵件、電話或訊息。一位國小導師近日開始實驗「下班不回家長訊息」，刪掉LINE官方帳號APP，兩周下來放鬆許多，「下班真的就是下班了」，貼文曝光後引發許多老師共鳴。

原PO在Dcard發文表示，他使用LINE的官方帳號，透過群組方式跟學生家長聯絡學生事宜，最近為了實驗「下班不回家長訊息」，他刪除了手機上的LINE官方帳號APP，改成隔天上班再用教室電腦回覆家長訊息，雖然才實驗兩周卻相當有感，「心境真的放鬆很多！下班看不到家長訊息、也不用回訊息，下班真的就是下班了」。

對此，許多網友紛紛回應，「不錯的實驗，看到好多老師下班仍在回覆家長訊息，真的是變相加班」、「以前沒有智慧型手機，我的老師真的下班就是下班了，一切靠聯絡簿跟一學期一次的班親會聯絡」、「改天我也要試試，坦白說，沒什麼事家長一直傳，真的很煩」、「有些家長會一直連環扣，有時候沒接都怕會不會被罵，真的覺得現在當老師，好像身心靈都會受到影響」。

不過也有其他老師提出其他意見，「我不會這麼做，畢竟會有風險，有時會真的有事要找導師（當然少之又少），而會傳訊息打擾到我的，我更會傳訊息打擾回去，而且傳訊息都是400～500字以上起跳，只要比家長還會打擾對方，那就不會再三不五時被打擾了」、「我都是用LINE的官方APP，然後設定0700～1900是回應時間。但其實自己也只有早上8點上班，跟下午16點下班會看一下。目前也都沒什麼問題」。

