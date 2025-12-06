直接從丹麥飛回國內！阿根廷迎接首批6架F-16戰機，填補該國長年空防大缺口

阿根廷空軍（Fuerza Aérea Argentina）6日釋出影片，由國防部長等眾多官員親自迎接下，在科爾多瓦省的里奧基地，盼回他們首批來自丹麥的六架F-16A/B Block 15戰機。從丹麥本土起飛、由美軍護航協助下，順利完成跨大西洋的長途運輸任務，成為阿根廷睽違多年以來，首批降落國土的新式戰機。

根據當地西文媒體報導，這批由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製造的F-16A/B戰機，讓阿根廷重新取得的超音速攔截能力，結束長時間尷尬的國防過渡期。6架戰機回家飛行任務，從丹麥斯克里德斯魯普空軍基地（Skrydstrup Air Base）起飛，經過西班牙薩拉戈薩與甘多（加那利群島）停靠休息，最後飛抵巴西納塔爾空軍基地，再進入阿根廷境內。

為確保跨越大西洋航段能安全續航，F-16編隊獲得三架美國空軍（USAF）KC-135R空中加油機支援。加油機完成護航任務後，停靠科爾多瓦機場準備返航，阿根廷空軍同時也派出自家波音737-700和KC-130H「大力士」機組技術人員協助支援。

首批交付的F-16戰機，包含四架雙座F-16B與兩架單座F-16A。

阿根廷2024年4月與丹麥達成協議，以3億美元（約新台幣93.9億元）價格、收購丹麥皇家空軍的24架二手F-16AM/BM戰機。這次戰機交付，也標誌阿根廷恢復超音速戰力，填補麾下老舊幻象（Mirage）系列戰機退役後的空防缺口，預期F-16戰機將與現役的A-4AR天鷹式攻擊機（Douglas A-4 Skyhawks）協同作戰。

曾在稱霸南美空域多年的阿根廷，在1980年代早期，不只擁有美法雙規格最先進的戰機，更有以色列後勤支援。空軍方面，阿根廷擁有幻象III型（Mirage IIIs）、以色列改良的鷹式戰鬥機（IAI Daggers）和A-4天鷹式攻擊機；海軍則擁有法製的超級軍旗攻擊機（Dassault Super Etendard）。

阿根廷飛行員在丹麥接受F-16戰機飛行訓練。（翻攝自阿根廷國防部）

但隨著1982年的福克蘭島海戰遭遇英軍重創，加上阿根廷國內政治、經濟劇烈變動，讓阿根廷空軍逐漸變老衰敗。原本陣中兩款機隊主力：幻象三型（Dassault Mirage III）和五型戰機（Mirage 5），也因為過於老舊，在2015年相繼除役。

過去多年以來，雖然不斷傳出各種採購傳聞流言，獅鷲（Saab JAS-39 Gripen）、米格29戰機（Mikoyan MiG-29）和中巴合製的梟龍戰機，都曾是阿根廷潛在採購的目標，可是最終都無疾而終。

甚至曾在2020年傳出爆料，一度考慮向軍武市場新興勢力的南韓，採購他們自製的FA-50輕型戰機（FA-50 light fighter jets），沒想到隨著消息外流曝光，阿根廷居然遭到「仇人」英國掣肘，倫敦直接向首爾施壓，以FA-50機身涵蓋6款英國企業製造的關鍵零件，要求南韓中止此一潛在的軍售案。

