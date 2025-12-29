直接徵召李四川參選新北市長？ 李哲華緩頰：先進行協商

國民黨主席鄭麗文29日表示，國民黨在新北市長部分不會透過初選制度，會徵召台北市副市長李四川參選，引發各界熱議；黨中央特別為此出面緩頰，依然會照制度走。（圖／報系資料照）

2026年地方選舉備受矚目，國民黨主席鄭麗文29日表示，國民黨在新北市長部分不會透過初選制度，會徵召台北市副市長李四川參選，引發各界熱議；其中也有意角逐新北市長選戰的劉和然表示，他最在乎的就是尊重機制，相信黨內會公開透明處理此事。國民黨組發會主委李哲華對此緩頰，黨中央還是會依照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先進行協調。

針對藍白是否合作，以及國民黨人選時程，國民黨主席鄭麗文29日指出，新北市長將由黨內先行整合自有人選，不過考量台北市副市長李四川仍有市政任務在身，相關徵召作業將放在明年進行。

鄭麗文說明，新北市長人選「大概不至於走到初選」，黨內會儘快完成提名方向，但目前仍須顧及李四川尚在北市府任職，避免過早拉長選戰節奏，因此傾向明年再啟動徵召，讓縣市首長專心市政、不受選務干擾。此話被外界解讀是要直接徵召李四川參選新北市長，受到其他競爭者關注。

新北市副市長劉和然表示，身為黨員最重視的是尊重機制與團結在野，目標只有勝選，相信黨中央會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

李哲華表示，一切仍將依循既有程序，由新北市地方黨部先行與有意參選者進行協調。國民黨發言人牛煦庭也指出，協調完成後，即會進入徵召階段，鄭麗文想表達的意思是對新北市整合工作已有一定掌握。

