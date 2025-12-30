直接徵召李四川選新北？黃國昌：尊重國民黨內程序

（中央社記者陳俊華台北30日電）國民黨主席鄭麗文昨天說，2026新北市長選舉不至於走到初選。民眾黨主席黃國昌今天表示，尊重國民黨內民主程序，但希望1月底能完成兩個政黨針對2026選舉共同政見的文本，並向社會大眾說明。

鄭麗文昨天接受廣播專訪，談到2026年地方選戰布局時表示，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市需要協調整合，至於新北市，她認為國民黨內的協調整合工作不至於走到初選，但同時也要考慮台北市副市長李四川現在還有任務，他還在台北市政府上班。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌接受媒體聯訪時表示，鄭麗文要直接徵召，還是先進行新北市副市長劉和然和其他人的協調或民調，都是國民黨內民主程序，「我們都尊重，沒有其他評論」。

至於藍白合進度為何，黃國昌說，目前國民黨在新北市的狀況都是從媒體上得知，兩黨合作還沒進入到特定縣市首長部分，目前重要的工作是「台灣未來帳戶」，兩黨智庫已準備好條文，草案下週一就會送進立法院，呼籲行政院若有對案就趕快提。

黃國昌表示，有關兩黨共同政見部分，民眾黨智庫昨天舉行「2026共同政見初擬報告與意見回饋座談會」，最快時間內會整理完向大眾報告，希望1月底能完成兩個政黨針對2026選舉共同政見的文本，並向台灣社會說明。

黃國昌指出，等國民黨經由黨內民主程序啟動、推出人選，不管是李四川、劉和然或其他人，「黃國昌說話算話」，民眾黨會本於最大誠意、善意，用最好方式推出最強候選人，給市民最強的地方治理，將按這程序與方式繼續往下走。（編輯：林淑媛）1141230