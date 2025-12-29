直接把DEI定義為詐騙 川普要用反詐欺法調查大型企業多元化政策

美國司法部正對多家大型企業在招聘與升遷過程中實施的多元化、平等與包容（DEI）計畫展開民事調查，這些調查依據《虛假申報法》（False Claims Act）進行，該法傳統上用來追究向政府虛報費用或未履行合約義務的行為。



根據知情人士透露，Google與威訊通訊（Verizon）等公司已收到美國司法部的要求，需提交與職場多元化計畫相關的文件與資訊。這些調查涵蓋多個產業，包括汽車、製藥、國防及公用事業領域，部分企業已與司法部官員進行面談。

司法部內部政務官員主動發起調查



川普於2025年1月就職美國總統後，迅速簽署行政命令，終止聯邦政府內部的DEI計畫，並指示相關機構遏止私營部門與教育體系繼續推行此類政策。這些行動包括解僱聯邦機構的多元化官員，以及取消涉及DEI的撥款計畫。

廣告 廣告

此次調查不同於《虛假申報法》的慣常應用。司法部主張，持有聯邦合約的企業若在招聘或升遷中考慮種族、族裔或其他多元化因素，即構成對政府的虛假陳述，因為這違反了反歧視法規的要求。違規企業可能面臨追討數百萬美元款項的風險。

這些調查由司法部內部政務官員主動發起，而非傳統上依賴吹哨者或監察機構的舉報。美國副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）於2025年5月發布執法備忘錄，指示司法部針對任何明知故犯、基於種族、族裔或國籍給予優待的聯邦資金接收者進行調查，並視情況提出索賠。

將反詐欺法用於推進特定政策目標



備忘錄中提及，川普先前行政命令已要求終止政府工作中基於種族或性別的歧視性待遇。若私營承包商在命令生效後繼續實施DEI政策，司法部將追究責任。備忘錄並將《虛假申報法》描述為對付持續推行此類政策的企業與機構的工具。

相關領域律師指出，將反詐欺法用於推進特定政策目標的做法並不常見。摩根路易斯律師事務所合夥人戴克斯特拉（Lisa Dykstra）表示，在聯邦政府當前立場下，多家企業正重新審視其職場政策，以評估潛在風險。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

