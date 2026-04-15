直接砍400萬！她驚見南部「這類房子」超搶手 房仲揭屋主因這事急出售

財經中心／王文承報導

南部地區的一樓住宅需求相當熱絡，因父母過世後，子女選擇出售繼承房產的情形，由於這類物件多半帶有變現需求，價格相對具有議價空間，房仲人員也常建議買方可大膽出價。（圖／翻攝畫面）

不少長輩早年辛苦工作、存錢買房，但隨著時代變遷、房價持續攀升，年輕世代購屋門檻愈來愈高，部分人甚至只能寄望未來繼承房產。然而，在繼承之後，究竟該選擇自住還是出售，往往成為一大難題。作家黃大米指出，南部地區的一樓住宅需求相當熱絡。她近期觀察到多起案例，皆為父母過世後，子女選擇出售繼承房產的情形。由於這類物件多半帶有變現需求，價格相對具有議價空間，房仲人員也常建議買方可大膽出價，甚至直言「有機會以較低價格成交」。

南部這類房子搶手 房仲揭原因：砍400萬

作家黃大米在臉書發文指出，南部地區的一樓住宅相當搶手。她觀察到，即便在房市較為冷清的時期，同一物件仍可能同時吸引四組買家前來看屋。以她住家附近的一間案例為例，屋主因母親過世，兩名兒子分別居住在台中與台北，考量出租不易管理，最終決定將房產出售。

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她進一步表示，這已是她近期觀察到的第四起類似案例。當房產由多名子女共同繼承時，將房屋出售並轉為現金，往往是最容易分配的方式；即便只有單一繼承人，若長期不在當地居住，甚至旅居海外，多半也會選擇出售。因此，房仲人員常會建議買方「勇敢出價」，甚至直言「有機會以較低價格成交」。

黃大米也分享實際經驗指出，曾有房仲提醒她把握特定時間出價，原因是繼承人僅短暫返台投票，之後即將返回美國，出售意願較為急迫。另有案例顯示，一間原本開價1800萬元的房產，最終以1400萬元成交，價格明顯低於市場行情。

對此，她坦言，隨著年齡增長，未來也可能選擇將名下房產出售，將資金轉為現金以提升生活品質。她也重新看待「賣掉父母房產是否不孝」的傳統觀念，認為這僅是資產分配方式的不同。將房產變現，讓每個人各自理財、各自安好，未嘗不是一種更靈活且務實的選擇。

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