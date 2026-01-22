直接統一？Lalamove條款驚見「中華人民共和國台灣地區」 網轟：不演了

Lalamove先前用戶條款中，竟寫著Lalamove是一家在「中華人民共和國台灣地區註冊成立的公司」。（翻攝自Lalamove臉書粉專）

外送平台「Lalamove」在台灣營運多年，提供外送服務包含餐點、文件、包裹等等，甚至連大情物件都有提供相關服務，擁有不少顧客。不過近日有網友發現該品牌的「用戶條款」中，竟寫著平台由Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司）提供「Lalamove」，是一家在「中華人民共和國台灣地區註冊成立的公司」。相關資訊在網路上曝光後，引起許多台灣網友留言撻伐。

近日有網友在Threads貼文，曬出Lalamove的用戶條款，內容提到平台由Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司）提供「Lalamove」，是一家在「中華人民共和國台灣地區註冊成立的公司」。

廣告 廣告

Lalamove先前用戶條款中，竟寫著Lalamove是一家在「中華人民共和國台灣地區註冊成立的公司」。（翻攝自Threads）

相關內容曝光後，引起許網友湧入留言批評，「留友看，演都不演了，直接幫中共統戰^^」「無法接受貴公司認為台灣屬於中華人民共和國。」「上次要送東西給人，一看到就寧願自己跑一趟了，真的是有夠噁心！」「他講中華人民共和國台灣地區叫做叛國欸，台灣從未隸屬於中華人民共和國，請搞清楚區別」。

這起事件遭炎上後，Lalamove用戶條款已悄悄修改為，平台所提供之服務由小蜂鳥國際物流有限公司提供。其品牌授權則由Easy Moblie Logistics Hong Kong Limited提供（該公司是於中華人民共和國香港特別行政區註冊成立之公司）。

Lalamove用戶條款已悄悄修改。（翻攝自Lalamove APP）

更多鏡週刊報導

殉職消防員封英雄「聽起來很感人」 公革力：其實是另種毒藥

勇消詹能傑殉職！基隆消防局放黑白照悼念小隊長 網悲喊：任務完成了

台中酒醉壯男送急診暴走！狂毆護理師「腦震盪」失去意識 院方：協助提告不寬貸