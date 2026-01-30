即時中心／林耿郁報導

2026選戰腳步逐漸逼近；擬代表民進黨參選基隆市長的童子瑋昨（30）天承諾，未來自己倘若當選市長，將給所有長輩「加倍」發放三節敬老金，從現行的一整年領9,000元，翻倍成為1.8萬元！

加碼發放！正在積極布局參選基隆市長的現任議長童子瑋，昨天宣布「過年前再給大家好消息」，承諾未來如果當選市長，三節敬老金，農曆春節、端午節、中秋節都要從3,000變6,000，「整年領18,000，讓大家整年都會發！」

昨天他在林泉里的市民見面會上，正式提出第二個要照顧長輩的具體政見承諾：三節禮金加倍、設籍日規定也同時放寬。

在現行的政策規定中，基隆市的敬老慰問金請領資格，需要同時符合許多規範，其中第一條就是「最後設籍日須於民國90年（2001）11月30日以前設籍基隆」。

「但問題是，有許多長輩在年輕時曾經為了工作、照顧家人，或是政策和產業的變遷而曾經遷出又返鄉」，童子瑋指出，所以即使已經長期設籍、實際居住在基隆，仍被排除而無法請領。

上週童子瑋提出重陽敬老金加倍的時候，「引起地方很多很迴響」，遇到市民也都說，這是對長輩最敬重、最實際的政見，所以他決定在過年以前，告訴各位長輩朋友一個「新春好消息」。

未來如果自己當選，敬老三節慰問金要做兩件事：一是「金額加倍」，3,000元變 6,000元，整年可以領 18,000元！二就是要「刪除最後設籍日」，只要你「長期在基隆生活」就可以領到這筆錢！

「我們的福利機制，應該要能妥善照顧此刻正在基隆生活的年長者才有意義」，童子瑋總結，這2項承諾就是他要照顧長輩的誠意，也請大家幫忙分享給你身邊的長輩知悉！





原文出處：快新聞／直接翻倍！童子瑋宣布若當選 「9千敬老金漲至一萬八」

