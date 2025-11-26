直接翻譯複製貼上？路透：28點和平方案就是來自俄國文件

左至右分別是:美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。美聯社資料照片



美國川普政府為結束長達近4年的俄烏戰爭推出一份「28點和平方案」。該方案幾乎一面倒偏頗俄羅斯，引發外界質疑。路透社今日（11/26）報導指出，該方案基本上就是一份俄羅斯的非正式文件，裡面全是俄國的止戰條件。

路透社引述3名知情人士指出，在美國總統川普10月中和烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelenskiy）在華府會面後。俄羅斯官員向美方資深官員提供一份非正式文件，裡面列舉俄國同意止戰的條件清單。

據報導，該類文件在外交場合上被稱之為「非文件（non-paper）」，是一種非正式溝通文件。這也是首次有知情人士向媒體證實，「28點和平方案」就是來自俄國的「非文件」。

目前尚不清楚川普政府為何要根據這份文件擬出和平方案。有消息透露，包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在內的部分美方官員審視文件內容後均認為，俄國所提出的條件勢必難以被烏克蘭政府接受。

知情人士還說，在看過文件後，盧比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話討論相關內容。

盧比歐週日（11/23）在瑞士日內瓦與烏克蘭代表會面時曾向媒體坦承，確實收到「許多非文件及類似性質的書面文件」，但他沒有多做說明。

美國公共電視網（PBS）上週六（11/22）引述南達科他州共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）與緬因州無黨籍參議員金恩（Angus King）說法稱，盧比歐告知他們，這份計劃並非由美國起草，而是來自中間人，且「實質上是俄羅斯的願望清單」。

「彭博新聞」（Bloomberg News）週二（11/25）報導，川普特使（Steve Witkoff）上月中和俄國總統普丁外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）通話時下指導棋，教俄方如何說服川普制定新的和平方案。

報導同時指出，鄂夏柯夫在和魏科夫通話後，上月底與普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）通話，討論該用多強硬的態度推動這份和平方案制定。根據「彭博新聞」取得的通話文字檔，德米崔耶夫在對話中告知鄂夏柯夫：「我會非正式地傳達（文件），讓一切看起來都是非正式的，然後讓他們自己決定。但我認為，他們不會全部接受我方版本，但至少會盡可能接近。」

日前有其他美國媒體報導揭露，川普政府推動的「28點和平方案」乃魏科夫、德米崔耶夫和川普女婿庫許納上月底在一場密商中敲定。據悉，部分文字看似直接從俄文翻譯成英文複製貼上。

