直接興建社宅縮水 民團赴國土署抗議要行政院說清楚

賴清德總統上任前承諾，2032年前要再新增13萬戶直接興建的社會住宅，但日前內政部長劉世芳證實政策轉彎，坦言社宅會越蓋越少，評估只能再蓋3萬至4萬戶。對此，今（13）日有11個民間團體前往國土署前抗議。

桃園社宅。(圖/桃園住宅發展處)

OURs都市改革組織表示，去年12月29日，內政部國土署長吳欣修表示，因為「空餘屋過多、市場難以消化」、「都會區精華土地不足」，政府將調整社宅政策方向，原本承諾直接興辦13萬戶社宅，可能下修至4萬戶。

​該組織強調，但必須說清楚的是：直接興辦13萬戶社宅，是賴清德在競選期間公開提出、並向民間團體承諾的政見。至今，賴總統就任已一年半，中央卻連一案社宅計畫都尚未核定。此時國土署釋出「轉向」說法，難免讓人質疑，這是否是在「拔草測風向」，為跳票鋪陳輿論。

賴清德。(圖/中天新聞)

​該組織指出，社會住宅推動聯盟共11個團體今天齊聚國土署前抗議，嚴正要求行政院出面說清楚：這究竟是署長個人發言，還是政府政策已經正式轉彎？

​該組織首先反駁國土署，認為該署是用過去的治理失敗，替現在的政策退場開脫。該組織表示，國土署以「空屋很多，所以不用再蓋社宅」作為理由，完全顛倒了因果。空屋大量存在，從來不是居住問題已被解決，而是長期放任炒房、囤房的治理失敗結果。如今卻反過來，把空屋當成政府退場、不再興辦社宅的藉口，無論在邏輯或政治責任上都說不過去。

該組織指出，更何況政府從未交代清楚：這些空屋要如何釋出？多年來，對於提高多屋持有成本、建立空屋稅等改革，執政部門不是反對、就是拖延。現在卻一邊拒絕改革制度，一邊宣稱可以靠空屋取代社宅，根本是脫離現實的空談。

吳欣修。(圖/國土署官網)

​該組織表示，包租代管更不能被偷換成「可移動的社會住宅」。包租代管本質仍是私人租屋，房東可退出、可選房客、可調租金，居住穩定性完全無法由政府掌握。這類制度在國際上也從未被計入社會住宅存量。把次級制度包裝成正品，只是把居住風險重新推回市場與個人。

​該組織並反駁國土署，認為制度怠惰卻怪罪「沒地、沒需求」。該組織表示，至於「市區沒地、蓋了也可能沒人租」的說法，同樣站不住腳。市區沒地，正是長期土地財政與制度怠惰的結果。容積獎勵、TOD、開發回饋等工具，從未被好好設計為必須回饋社宅；公有地長期標售變現，卻不保留作為社宅使用。如今拒絕改革制度，卻反過來說「沒地可蓋」，完全是卸責之詞。

​該組織指出，更諷刺的是，依內政部資料截至2025年初，13萬戶社宅所需土地，已盤點260處、可興辦約9.4萬戶。同一批土地，昨天還是政策基礎，今天卻被說成「可能沒人租」，轉彎之快，令人難以接受。

​該組織表示，最荒謬的，是政府一方面長期反對建立全國社宅需求登記平台，刻意不蒐集需求資料；另一方面卻又逕自宣告「需求不足」。拒絕調查，卻先下結論，這不是政策判斷，而是治理怠惰。

​該組織最後提出訴求，反對社宅退縮，要求中央說清楚。該組織表示，社宅是台灣在2014年巢運後，好不容易走出來的一條住宅政策道路。如果此刻退縮，台灣將成為「社宅最晚起步，卻最快退場」的國家。

該組織提出兩點訴求：

一，堅決反對直接興建社宅目標退縮。這是目前唯一能由政府掌握對象、租金、租期與存量的制度工具。

二，要求行政院立即出面說清楚。13萬戶社宅是否仍是政府承諾？政策是否已經正式轉向？總統的選舉政見，還算不算數？

​OURs都市改革組織，如果中央持續迴避、不回應，他們絕對會再次集結重回街頭，拉高抗議強度，要求政府兌現承諾。

