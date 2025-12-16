直接變障礙賽！國1彰化段驚見鐵釘撒滿地 聯結車閃避不及「慘中獎」

國1彰化段驚見鐵釘撒滿地。 （翻攝畫面）

國道1號北向192公里彰化系統匝道外側車道昨（15）日上午8時，一輛大貨車因綑紮沒穩妥，使得後車斗載運鐵釘散落在車道，其路面全是鐵釘的畫面也曝光。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天說明，昨天一名23歲的張姓駕駛駕駛自大貨因綑紮未穩妥，後車斗載運鐵釘散落在車道，導致魏駕駛的半聯車閃避不及輾過而肇事，所幸該起事件無人傷亡。

警察大隊說，該起事故於9時40分排除，恢復全線通車，駕駛人酒測值均為0，有關肇事經過及肇因研判由本大隊持續調查釐清中。

國1彰化段驚見鐵釘撒滿地，聯結車閃避不及。（翻攝畫面）

警察大隊也呼籲民眾，務必將貨物綑紮牢固嚴密覆蓋，貨物擺放時應緊密，妥善分配重量，適當輔以防滑墊防止貨物移動，並檢查活動式側欄板和後欄板、車門是否緊密，如違反規定依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車行駛道路所載貨物掉落，處汽車駕駛人新臺幣3,000元以上18,000元以下罰鍰。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

