直接送你日本機票！國泰神卡新戶爽拿3.2萬里 東京大阪隨你飛還有找

財經中心／師瑞德報導

國泰世華與亞洲萬里通歡慶十週年，今宣布聯名卡權益大升級（圖）。祭出海外消費「5元1里」核彈級回饋，新戶達檻最高爽拿3.2萬里，等同直接送日本來回機票。此次更首創刷卡同步累積航空「會籍積分」，連喝咖啡、健身都能集里，被封為年度最強旅遊神卡。（圖／國泰提供）

喜歡出國旅遊的民眾注意了，你的皮夾可能需要換新卡了！為了慶祝合作十週年，國泰世華銀行與「亞洲萬里通」聯手投下市場震撼彈，宣布聯名卡權益全面升級。這次不僅祭出市面罕見的「5元換1里」超殺回饋，新戶只要消費達檻，最高竟然能直接現賺32,000里，等於直接送你一張日本來回機票。更狂的是，連喝咖啡、去健身房都能加速累積哩程，讓網友直呼這簡直是為了台灣人量身打造的「旅遊神卡」！

震撼彈！權益全面升級 5元1里挑戰市場極限

廣告 廣告

旅遊市場復甦，民眾出國意願大爆發，國泰世華銀行與「亞洲萬里通」看準這波熱潮，在雙方合作邁入第十年的重要時刻，正式宣布「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」權益全面大升級。這張自2015年發行以來就備受推崇的哩程卡，這次打出「早刷這張，換里出發」的全新口號，就是要讓卡友用最快的速度累積哩程。國泰世華銀行總經理鄧崇儀表示，觀察到市場對快速累積與超值兌換的強烈需求，這次升級正是為了回應卡友期待，讓日常消費能更直接轉化為夢想旅程。

新戶爽拿日本機票 壽星加碼送禮送到心坎裡

這次改版最讓消費者眼睛一亮的，莫過於誠意十足的上市加碼活動。即日起至2026年3月底前，聯名卡友只要在海外實體消費達指定門檻並登錄成功，就能享有里數2倍回饋，換算下來最優只要刷5元就能累積1里，累積速度堪稱核彈級。對於首次申辦的新戶來說，優惠更是殺紅了眼，只要首刷消費達檻加上參與活動，最高可獲得32,000里數，這筆哩程數足夠直接兌換一張台北飛往東京、大阪或名古屋的經濟艙來回機票還有找。如果你剛好是這段期間的壽星，生日當月消費再加碼，最高甚至能拿到37,000里，簡直是送禮送到心坎裡。

全台首創「隱藏版」權益 免搭機也能升級會籍

除了累積哩程速度變快，這張卡還有一項全台首創的「隱藏版」功能。亞洲萬里通總經理許佩渝指出，這是首度在台灣推出透過刷聯名卡消費，即可同時賺取國泰航空「會籍積分」（Status Points）的權益。這意味著，卡友不需要真的當「空中飛人」一直搭飛機，光靠日常刷卡消費，就有機會加速升級國泰航空的會籍，享受更多尊榮的貴賓權益，這對許多航空迷來說絕對是一大福音。

喝咖啡、健身都能集 生活消費變機票

為了讓累積哩程不再遙不可及，國泰世華也將經典的「哩程加速器」範圍大幅擴充。現在不只是買機票，連去屈臣氏買藥妝、去World Gym健身、在星巴克喝咖啡，甚至是看演唱會買票，通通都納入加速累里的範圍，真正做到「生活即旅行」。此外，累積下來的哩程用途也更加多元，除了可以兌換機票享最高10%回饋外，還能獨家兌換米其林星級的「晶華軒」個人套餐，讓哩程不再只能換機票，也能滿足老饕的胃。

絕美「彩虹卡面」曝光 顏值與CP值兼具

配合這次權益大升級，卡面設計也煥然一新。新卡面採用充滿未來感的柔和漸變絢彩色調，中間簡約的「A」符號象徵亞洲萬里通的核心精神，搭配彩虹光環點綴，質感大幅提升。不管是為了日本機票、會籍升級，還是單純想要一張高回饋的生活神卡，這張國泰世華亞洲萬里通聯名卡絕對是近期CP值最高的選擇之一。

國泰世華與亞洲萬里通歡慶十週年，今宣布聯名卡權益大升級（圖）。祭出海外消費「5元1里」核彈級回饋，新戶達檻最高爽拿3.2萬里，等同直接送日本來回機票。此次更首創刷卡同步累積航空「會籍積分」，連喝咖啡、健身都能集里，被封為年度最強旅遊神卡。（圖／國泰提供）

國泰世華與亞洲萬里通歡慶十週年，今宣布聯名卡權益大升級（圖）。祭出海外消費「5元1里」核彈級回饋，新戶達檻最高爽拿3.2萬里，等同直接送日本來回機票。此次更首創刷卡同步累積航空「會籍積分」，連喝咖啡、健身都能集里，被封為年度最強旅遊神卡。（圖／國泰提供）

更多三立新聞網報導

普發萬元現金奏效！百貨週年慶殺紅眼 零售業績狂飆4459億

台灣錢淹腳目2.0！台股IPO飆破1050億 鴻勁吸344億奪募資王

幾家歡樂幾家愁！AI、百貨賺翻天 「車市、營建」卻在哭

新聞幕後／施振榮示警！無人機衝刺 三大優勢恐被「這死穴」拖累

