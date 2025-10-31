直接飆罵「天理不容」 美財長竟在社群媒體公開嗆聯邦參議員

美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）於10月29日晚間，在社群平台X（前身為Twitter）發布一份措辭強硬的聲明，公開痛批麻州民主黨參議員伊莉莎白．沃倫（Elizabeth Warren）與明尼蘇達州民主黨參議員艾咪．克洛布查（Amy Klobuchar）為「失敗者」（losers），並要求她們「別再寫那些不知所云的信」，應將精力集中於讓聯邦政府重新開張。此番言論標誌著財政部與參議院民主黨人之間爭執的急劇升級。



貝森特在其充滿火藥味的聲明中，將爭論焦點從兩位參議員身上延伸至國際經濟政策與國內農民利益。他指控兩位參議員反對海外的「經濟自由」，同時在國內損害美國農民。

警告對方不要到感恩節假期還讓政府繼續停擺



貝森特特別提及阿根廷最近的經濟轉型及總統川普的亞洲行。他寫道：「你們沒能阻撓我們在拉丁美洲的偉大盟友──哈維爾．米雷伊（Javier Milei）總統的選舉勝利。他以壓倒性勝利當選，最貧困的民眾投票支持經濟自由──這個概念對參議院裡的美國裴隆主義者（裴隆主義提倡國家干預經濟）沃倫參議員來說，簡直是天理不容。」



針對國內事務，貝森特進一步指責兩位參議員在政府關閉問題上的立場，阻礙了本屆政府對美國農民提供援助的努力，以及啟動農信署（Farm Credit Agency）來協助農民備戰明年作物的計畫。他嚴詞警告：「如果你們決定在即將到來的感恩節假期投票讓政府繼續停擺，毀掉美國家庭最重要的旅遊日，你們倆都該感到羞恥。」

貝森特的此番評論，是回應一群國會議員於10月27日寄給他的一封信。該信函指控財政部長優先考慮外國政府（如對阿根廷的金融紓困）而非美國農民，特別是在中國計畫在緊張的關稅談判中減少大豆進口之際。



然而，在貝森特發出聲明的隔日，10月30日，他宣布了一項重大的貿易突破。他表示，中國已同意「本季」（他明確指出是在1月前）購買1200萬公噸美國大豆，並預期中國在未來3年內每年至少購買2500萬公噸大豆。貝森特將此成果譽為「我們偉大農民的響亮勝利」，並稱「我知道這對你們（指兩位參議員）來說會是心碎的一擊」。

抨擊拜登時代是「自動簽署式破產美國政府」



他同時分享了一張川普在韓國亞太經合組織（APEC）峰會發言的照片，並註明「@POTUS 正在亞洲展現成功的美國領導力」，估計總統的亞洲行可能為美國帶來2兆美元的投資。

此外，貝森特還以強烈的「附註」結尾，抨擊前拜登政府的「自動簽署式破產美國政府的努力」（「破產美國政府」是批判拜登政府不守財政紀律的赤字執政，「自動簽署式」是諷刺當時的國會是拜登政府的橡皮圖章），並稱阿根廷經濟橋樑已為美國人民帶來獲利。

在國際金融方面，財政部先前於10月初宣布美國參與與阿根廷央行的貨幣互換，旨在穩定披索以提振該國經濟。貝森特當時表示美國「準備好立即採取任何必要非常措施來穩定市場」，並提出可能透過公私部門資金混合提供高達200億美元的新融資。

民主黨人反擊：斥責財長失態，提出關稅問題



參議員克洛布查在X平台迅速反擊，對貝森特的言論表達震驚，一開始表示「哇，我還以為這是個假帳號，畢竟你的工作這麼重要。但不是，是你本人。雙倍哇！」

她否認與貝森特有任何公開或私下的「恩怨」，並暗示他可能因海外旅行過多而有時差問題。克洛布查進一步解釋，她作為參議院農業委員會首席民主黨議員，與十幾位參議員於10月23日聯名寄出的信，是「超級嚴肅且有憑有據的」，旨在詢問財長是否能重新考慮關稅政策和外國紓困。

克洛布查承認貝森特最新宣布的部分政策逆轉（指大豆採購）「總是有些幫助」，但強調這只是政府「壞政策的冰山一角」，仍有太多問題需要收拾，才能避免全面關稅永遠搞亂美國鄉村經濟，並轉嫁為所有美國人的關稅稅。她最後邀請財政部長一起喝「貴了40%的咖啡」來討論關稅問題，並以附註酸了總統一下，稱她更關心眾議院是否能回來談談健保保費並結束政府關閉。



