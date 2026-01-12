直接騎進櫃檯點餐! 南投咖哩店"熟客專用得來速"

中部中心／陳嫈其、張家維、陳建華 南投報導

機車點餐一定要下車嗎？南投水里鄉一家連鎖咖哩店，最近因為一段監視器畫面在網路上爆紅，有帥氣婦人，騎著機車，直接騎進到店裡面的櫃台點餐！店家笑稱是「熟客專用得來速」，鄉下罕見點餐方式，也引發正反兩派討論。





店家監視器畫面拍下，一名婦人騎著心愛的小摩托，前來點餐，不過，她沒在路邊停靠，也沒在門口停下，而是長驅直入，直搗核心，咻一下，已經跑到店內的櫃檯耶！應該是認識，店家也不奇怪，點完餐後，接著一個帥氣MOVE，直接就在店內迴轉掉頭騎走，店家把這段有趣畫面PO上網掀起討論。地點就在南投水里鄉，連鎖咖哩店因為門口敞開，店面也夠大，機車輕輕鬆鬆就可以騎進去。

店家表示，其實用餐區還有一道自動門，不會影響其他客人。至於為什麼不把摩托車停在外頭呢？原來這名阿姐是店內熟客，平常就常用這種"熟客專屬得來速"方式點餐，連店員都笑說，她有時還會提前打電話，做好餐點直接騎進來拿了就走。雖然不少人覺得，少數顧客自創的點餐方式很特別又有趣，但也有民眾擔心人車混行，恐怕有危險。不過啊，也要提醒小姐姐，雖然坐在機車點餐很霸氣，但你疏忽了一點，喔喔，你中獎了！沒戴安全帽啦！吃到餐點，也吃到一張500元紅單。





