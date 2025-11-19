直插牆壁！保溫杯放「這幾樣東西」秒變炸彈 消防實測結果超驚人

今年8月黑龍江一名男子在保溫杯中倒入熱水並加入清潔劑，旋緊杯蓋後發生猛烈爆炸，杯體甚至嵌入牆面。（圖／翻攝自微博）

天氣轉冷，不少民眾習慣使用保溫杯泡紅棗、枸杞、養生茶或熱飲，不過看似安全便利的保溫杯，若使用不當，竟可能成為「定時炸彈」。大陸近期多起事故顯示，密封狀態下的保溫杯在發酵、加熱或化學反應下，可能瞬間爆開，造成危險。

綜合陸媒報導，今年8月黑龍江一名男子在保溫杯中倒入熱水並加入清潔劑，旋緊杯蓋後發生猛烈爆炸，杯體甚至嵌入牆面；去年，四川一名女子正準備用餐，桌上保溫杯突然炸開，甚至在天花板留下破洞，杯內泡的是枸杞；2020年，福建一名女孩在保溫杯中泡紅棗後忘記飲用，十餘天後開蓋時瞬間爆炸，杯蓋彈出造成右眼球破裂。

消防單位進行多項實驗說明爆炸原因。第一項實驗顯示，紅棗、枸杞等食材在密閉環境中加熱後易產生發酵反應，微生物生成大量氣體，使杯內壓力不斷升高，一旦開蓋，熱液噴出極易造成傷害。第二項實驗證明，除垢劑遇到保溫杯內壁水垢會產生化學反應，快速釋放氣體，若在密封狀態中無法釋壓，同樣可能引發爆炸。第三項實驗則指出，發泡錠在密閉保溫杯內遇熱水會大量產氣，搖晃後壓力更升高，導致杯體爆裂。

專家提醒，保溫杯雖具有良好保溫與密封效果，但也導致存放某些飲品時暗藏危機。像牛奶、豆漿等高蛋白飲品在溫熱環境中極易腐敗，飲用可能引發腸胃不適；茶葉放在保溫杯中等同長時間高溫煎煮，香氣與營養大幅流失；中藥放太久則易變質；碳酸飲料和果汁具酸性，長期存放可能腐蝕不鏽鋼，造成重金屬溶出。

