直搗何欣純票倉獲熱烈回應 楊瓊瓔：提名時程由中央統一發布

爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔3日到太平農會拜會。（馮惠宜攝）

爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔3日到太平市場送春聯，攤商熱情送上肉粽和花生。（馮惠宜攝）

國民黨台中市長提名仍陷立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣姊弟之爭僵局，近日傳出黨中央如3月底前協調不成，將以全民調決勝負，楊3日直搗已獲民進黨提名參選市長的立委何欣純大本營太平區發春聯，對全民調說法，她回應，沒有聽說，目前黨內已有大致的協調方向，至於具體的提名程序與時間表，將由黨中央統一對外公布。

楊瓊瓔今日先到太平農會拜會並前往市場發放春聯，面對攤商及採買民眾，她不改熱情喊出「祝大家馬上幸福」，也受到民眾熱烈回應，甚至有攤商送上肉粽與花生，象徵「包中」與「好事發生」。

廣告 廣告

針對黨內提名機制，現場媒體詢問若3月底協調不成是否會採取「全民調」？楊瓊瓔對此表示「沒有聽說」。她說明，目前黨內已有大致的協調方向，至於具體的提名程序與時間表，將由黨中央統一對外公布。儘管如此，隨行助選員在掃街過程中仍不斷高喊「接到民調電話，唯一支持楊瓊瓔」，積極為即將到來的民調作業熱身造勢。

【看原文連結】