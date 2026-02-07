直搗俄國門口！ 美軍HIMARS波羅的海實彈射擊 演練「打帶跑」絕技

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍2月3日在立陶宛克萊佩達(Klaipeda)沿岸進行了一場受矚目的實彈演習。在波羅的海的強風中，美軍「海馬士」多管火箭系統(HIMARS)朝海面發射了三枚火箭。這次演習不僅展示了北約東翼的防衛決心，更實地驗證了海馬斯系統在濱海環境下極致的「打帶跑」戰術。

據軍事媒體《Army Recognition》報導，這次演習地點的選擇充滿戰略考量。美軍與立陶宛軍方刻意避開了靠近白俄羅斯邊境的內陸靶場(距離邊境僅約15公里)，以免因誤判或假訊息引發外交衝突。

相反地，他們選擇了克萊佩達的海岸線，建立了一個安全的海上落彈區。這不僅解決了安全問題，更向潛在對手傳遞了明確訊號：美軍的精準火力能夠迅速抵達、整合，並在北約的東北邊界發揮作用。

報導指出，HIMARS 對美軍及其盟友的重要性，在於它將遠程打擊能力壓縮在一個卡車大小的載具上，專為「節奏戰」(tempo warfare)設計。

在演習中，發射車組展示了完整的接戰流程：接收數位指令、發射、然後迅速轉移陣地。這種「射後即跑」(shoot-and-scoot)的節奏，是該系統在現代戰場生存的關鍵，因為它讓敵方難以鎖定反擊。對於任何固定陣地都可能被快速標定的波羅的海地區來說，這種機動性至關重要。

雖然當天開火的是美軍，但主要的受訓對象是立陶宛軍隊。立陶宛已斥資約4.95億美元採購8套 HIMARS 系統。

這項採購案不僅包含發射車，還包括能打擊300公里外高價值目標的「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)。這顯示立陶宛試圖將 HIMARS 建構為與北約整合的戰力，而非單打獨鬥的資產。透過美軍第41野戰砲兵旅的協訓，立陶宛官兵正在學習這套系統的操作標準與戰術思維。

