直搗賴清德大本營！蔡壁如建議柯文哲2026戰台南市長 為1事爆氣開嗆

前民眾黨主席柯文哲近日屢屢出現在社群平台，讓人好奇他接下來的規劃，前民眾黨立委蔡壁如日前建議，柯文哲2026地方選舉應挑戰台南市長，引發討論。蔡壁如今（25日）接受媒體專訪時強調，台南既然是總統賴清德的大本營，若柯文哲明年可以選舉，建議「直球對決」。此外，對於民眾黨不分區立委提名人李貞秀近日捲中配爭議，她也為李打抱不平，爆氣開嗆民進黨政府「一天到晚找碴！」

蔡壁如今（25）日接受政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，對於為何建議柯文哲選台南市長？她強調：「政治問題應由政治解決，直接台南面對賴清德直球對決，這是我的想法」。蔡壁如直言，過去太溫良恭儉讓，台南是賴的大本營，若明年柯文哲可以選舉，就應直球對決。由於目前藍營已有謝龍介表態要參選台南市長，藍白之間該如何協調，她則認為外界不必預設立場，甚至說：「柯若出來選，你怎麼知道立委謝龍介不會禮讓？」

蔡壁如在離開民眾黨決策核心後轉戰台中選立委，過去曾傳出國民黨主席鄭麗文推薦台中市長盧秀燕，讓蔡壁如擔任副市長，只是最後沒有成功。對此，蔡壁如坦言，鄭與盧是好友，相信她倆之間應該沒什麼問題。至於盧秀燕近期遭逢LUMAMA、非洲豬瘟等風波，蔡壁如則認為，盧是很成熟的政治人物，但施政本來就是起起落落，沒做好就誠懇道歉就好，相信市府會有自己的節奏去處理問題。

對於民眾黨不分區立委提名人李貞秀近日捲中配爭議，內政部要求李要一年內解決，否則無法擔任公職，蔡壁如一度爆氣開嗆，替李貞秀抱不平，她甚至建議李就把所有資料都送到陸委會去，拜託陸委會幫其解除中華人民共和國的國籍，既然她已拿到中華民國身分證，也在台灣生活20幾年，政府應該有責任幫他解決問題，「你要把球踢回去，政府不為人民服務，還一天到晚找碴」。

朝野《財劃法》之爭，蔡壁如也有一番看法，她批評，去年修法時，民進黨與行政院都不提版本，所以照著藍白版本通過後，中央又覺得太多統籌分配款分到地方去，財政部才又想修法。她認為，過去大家都認為中央集權又集錢，但理論上行政院應該要搭配修的是《地制法》，應該相對地去修部分法條把錢分給地方，錢權、事權要一起討論，否則財政部不甘心、哀怨，修法不會成功。

至於自己未來的規劃，蔡壁如強調，她還是持續在台中地方蹲點，2024選後她已承諾選民會留在地方與大家一起奮鬥、生活，現在也住在清水，因此她還是會期待2028年，希望能為地方支持她的人繼續努力。她強調，不管未來國民黨要不要禮讓她，或是要不要提名她，「我一定會對我的選民做出承諾」。

