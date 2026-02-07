直搗賴瑞隆本命區！柯志恩談議員「藍白合」：3選區與友黨合作

2026高雄市長選戰備受矚目，面對民進黨布局議員選舉動作頻頻，代表國民黨參選的立委柯志恩今天表示，農曆年後將成立9人提名小組，分三波提名市議員參選人，她透露有3個選區存在與友黨合作的空間，力求凝聚最大票源反制民進黨。

柯志恩7日赴高雄肉豆公市場、瑞興市場發春聯。（圖／翻攝柯志恩臉書）

柯志恩今天在黨籍議員曾麗燕、陳麗娜及鄭安秝陪同下，直搗民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆的本命區，前往鳳山與前鎮交界的肉豆公市場及瑞興市場發放春聯。現場不少民眾主動加油打氣，還有攤商也送上蘿蔔、鳳梨祝賀好彩頭，並叮嚀「國民黨一定要團結」、「一定要高票當選」，柯志恩則回應「我一定會努力打拚」。

柯志恩在市場發送春聯，遇到熱情民眾獻上擁抱。（圖／翻攝柯志恩臉書）

面對綠營議員初選開跑、動作頻頻，但國民黨尚未動起來，基層頗感焦慮。柯志恩說，國民黨將採取「科學化」提名策略，精準參考2022年市長選舉及總統大選得票率，算出每區可以提名多少人。她說明，提名計畫將分三階段，首波鎖定無爭議的現任議員，後續再公布第二、三波。

對於外界關注的「藍白合」議題，柯志恩指出，全市約有3個選區具備與友黨合作的評估空間。被問及友黨是否指民眾黨，她強調包括民眾黨與無黨籍在內，因為市長選舉希望凝聚最大票源、最大公約數，會用科學方法算出過去得票率做出提名選擇，預計會有三波提名作業。

柯志恩7日赴高雄肉豆公市場、瑞興市場發春聯，遇到攤商贈送鳳梨。（圖／翻攝柯志恩臉書）

作家苦苓日前發文指出，賴瑞隆在部分群眾中知名度仍不足，警告民進黨恐失守高雄。對此，柯志恩笑稱「苦苓分析相當中肯」，但她也坦言民進黨擁有強大的資源與組織優勢，這將是一場異常艱辛的挑戰，但仍會按照自己的節奏，跟大家一起往前走。

