直搗邱議瑩本命區！林岱樺旗山大造勢現場湧入超過1萬人
民進黨高雄市長初選白熱化，綠委林岱樺規劃「三山造勢」活動，月初首場在岡山獲得3萬人力挺，她今天挺進旗山造勢，直搗對手綠委邱議瑩的本命區。稍早，主持人宣布，現場已經湧入超過1萬人。
林岱樺11月1日在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣稱現場湧入3萬人，展現其基層動員實力。台灣民意基金會董事長游盈隆評價這場晚會是近兩年高雄最成功的造勢活動，他認為林岱樺當晚聲淚俱下，將冤屈訴諸群眾，她自認是黨內民調最高且最強的參選人，希望獲得鄉親的理解與支持，儼然為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。
延續首場造勢的震撼效果，林岱樺今天下午在旗山公共體育場舉辦「大改革護國市長 旗山場造勢」，活動下午3點開放入場、4點正式開始，將宣告其政見與在地改革願景，以強大的在地基層實力號召民眾參與。
林岱樺強調，她過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，大旗美等東九區的鄉親對她十分熟悉，也有深厚情感，她懇切號召市民用行動支持改革。下午4點半左右，主持人宣布，現場已經超過1萬人了，大家要繼續加油。
高雄市長之爭不是美濃立委？ 郭正亮爆綠營內定人選是他
2026縣市長選舉將到來，民進黨喊出「5+N」的選戰目標，其中高雄市長之戰備受關注。前立委郭正亮表示，高雄市長選戰綠營內定的候選人就是民進黨立委賴瑞隆。中時新聞網 ・ 1 天前
搶山城支持？林岱樺第二場造勢在旗山 邱議瑩：祝福
民進黨立委林岱樺，昨(22)日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今天更受矚目，主辦單位也喊出，今天有2萬人參與，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為...華視 ・ 2 小時前
林岱樺辦第二場造勢！自稱「民調第一」遭政治追殺 盼高雄初選公平競爭
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有意爭取高雄市長提名的民進黨立委林岱樺今（22）日高雄旗山舉辦第二場「大改革護國巿長」造勢晚會。其中，林岱樺表示，自...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
旗山造勢2萬人聲援「沒大咖站台」 林岱樺：靠天公伯撐下去
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今（22）日在旗山區辦造勢活動，現場2萬人聲援，除了無黨籍桃源區高市議員高忠德擔任特別來賓，力挺林岱樺，現場未見民進黨團大咖現身，林岱樺表示，初選就像馬拉松比賽，別人有大咖站台，唯獨她沒有，但她不會被打倒，只求有公平競爭環境。中時新聞網 ・ 15 小時前
雄中人相挺！立委許智傑拚市長初選戰 成立「雄中智庫後援會」
有意參選高雄市長的民進黨立委許智傑22日成立「雄中智庫後援會」，高雄中學畢業的他，打出「智慧高雄 傑然不同」口號，邀集各級學長學弟囊括醫界、建築界、律師界、學界等百工百業的力挺，作為後援會最大後盾，希望能延續高雄市長陳其邁市政。中時新聞網 ・ 20 小時前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 21 小時前
藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
即時中心／高睿鴻報導太可惡！高雄著名景點「月世界」本因自然景觀特殊，常吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，致該處接連被發現數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。不料，有些政治人物竟還趁機發動政治攻擊，如國民黨立委陳菁徽就發文猛轟高雄市長陳其邁，指後者曾支持本案主嫌李有財，遭高市府回嗆抹黑、並揚言提告。對此，民進黨立委邱議瑩也表示，她支持陳其邁提告。民視 ・ 18 小時前
解決「美濃大峽谷」！林岱樺對亂倒垃圾宣戰：不只重罰更要重賞
民進黨立委林岱樺今天（22日）在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。她承諾要讓鄉親們安居樂業，並指自己解決了美濃大峽谷的問題，未來當上市長後，針對廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰，更要重賞，若民眾檢舉，市府最高給一百萬的破案獎金，讓全體的市民一起守護故鄉。中天新聞網 ・ 16 小時前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 16 小時前
再次拜請「天公伯仔」！林岱樺旗山造勢…嗆檢方殺人滅口：8個月斷手腳
再度對天吶喊「天公伯仔」！民進黨立法林岱樺今（22）日前往旗山造勢，現場喊出2萬人到場支持，俠著氣勢難掩情緒激動，嗆檢調追殺，用盡手段，讓她整整8個月斷手斷腳；面對初選馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊、派系大咖站台，唯獨她什麼都沒有，只求一個公平競爭機會。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。自由時報 ・ 20 小時前
高雄市綠委發起「高市挺高市」 邱議瑩「普發1萬去日旅遊」 喊話國航推千元折價券
日本首相高市早苗的「台灣有事」說引發中日關係緊張，中國方面更發動經濟方面反制。對此，高雄市民進黨立委邱議瑩及許智傑、黃捷、李柏毅、林楚茵等人今（21）日召開「高市挺高市 台灣挺日本 記者會」，鼓勵民眾...華視 ・ 1 天前