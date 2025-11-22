直搗邱議瑩本命區！林岱樺旗山大造勢現場湧入超過1萬人

民進黨高雄市長初選白熱化，綠委林岱樺規劃「三山造勢」活動，月初首場在岡山獲得3萬人力挺，她今天挺進旗山造勢，直搗對手綠委邱議瑩的本命區。稍早，主持人宣布，現場已經湧入超過1萬人。

林岱樺22日在旗山造勢。（圖／中天新聞）

林岱樺11月1日在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣稱現場湧入3萬人，展現其基層動員實力。台灣民意基金會董事長游盈隆評價這場晚會是近兩年高雄最成功的造勢活動，他認為林岱樺當晚聲淚俱下，將冤屈訴諸群眾，她自認是黨內民調最高且最強的參選人，希望獲得鄉親的理解與支持，儼然為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

廣告 廣告

林岱樺。（圖／中天新聞）

延續首場造勢的震撼效果，林岱樺今天下午在旗山公共體育場舉辦「大改革護國市長 旗山場造勢」，活動下午3點開放入場、4點正式開始，將宣告其政見與在地改革願景，以強大的在地基層實力號召民眾參與。

林岱樺22日在旗山造勢。（圖／中天新聞）

林岱樺強調，她過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，大旗美等東九區的鄉親對她十分熟悉，也有深厚情感，她懇切號召市民用行動支持改革。下午4點半左右，主持人宣布，現場已經超過1萬人了，大家要繼續加油。

延伸閱讀

高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露

月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕

高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇