直搗陳亭妃本命區！林俊憲安南造勢 蘇貞昌提南市長3要件力挺

立委林俊憲今晚直搗對手陳亭妃的本命區，在安南區舉辦「挺憲團結大會」，前行政院長蘇貞昌壓軸力挺。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選進入倒數第八天，立委林俊憲今天晚上直搗對手陳亭妃的本命區，在安南區舉辦「挺憲團結大會」，前行政院長蘇貞昌壓軸力挺林俊憲。他表示，這局(初選)選了，就決定未來台南市長是誰，因此不只是要選會贏的，而是選會做事、決策的好市長，必須具備3條件，包括操守品性禁得起檢驗、能在議會做桶箍團結大家，以及能和中央溝通為台南爭取經費的好市長。

林俊憲今晚在安南區北安路二段、大慶路口舉辦造勢大會，包括前行政院長蘇貞昌、立委蔡其昌、林楚茵、郭國文、林宜瑾及議長邱莉莉、副議長林志展等20餘名議員出席，並由林宜瑾和林楚茵擔任主持人，金曲歌王謝銘祐、翁立友等人也都到場支持，會場吸引眾多支持者參加，林宜瑾更宣布現場破2萬人。

廣告 廣告

林俊憲除詳述他未來的施政藍圖，更表示，國民黨只怕團結的民進黨，為了台南的未來、為了民進黨的責任，他已經將台南隊整合完成，他與團隊絕對不背叛信念、不背叛團隊，堅守價值，一路走到底、贏得初選，也希望贏得台南的未來。

蘇貞昌壓軸登場力挺林俊憲，他說，檢視市長級的後候選人，有3個重點可以觀察，第一，操守品性如何，一路走來要禁得起檢驗；第二，與議會互動，要能做桶箍團結大家；第三，身為地方首長，未來和中央互動很重要，要和行政院長、總統互動，目前人選就2個，哪個比較好，大家要想清楚。因此，這次選舉不只要選贏，更是關乎未來4年如何執政。他並呼籲大家要力挺林俊憲，讓他可以順利過關。

【看原文連結】

更多自由時報報導

遭指呼應中共……鄭麗文怒斥美智庫造謠 綠揭「弱化台灣」鐵證回擊

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

林宜瑾提案修「兩岸條例」刪「國家統一前」字眼 鄭麗文：我們等著看

誰來選彰化市長？民進黨拋兩方向「議員」、「社會賢達」

