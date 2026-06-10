直播主統神3年前吃鼎王「鴨血豆腐冰水」影片再度爆紅！網跟風實測 店員反應曝
「去鼎王我是不點飲料的啊」直播主統神2023年在直播時與聊天室網友表示自己非常愛吃連鎖麻辣火鍋店「鼎王」，並分享了自己的點菜方式，而當時統神所言成了網路經典台詞，至今更被網友用來二創翻拍影片，還有網友實測統神點法，而日前統神直播時再被問及此事，他表示今年吃了2、3次，點法還是一樣。
統神2023年在直播中向網友分享，自己非常愛吃鼎王，而一桌4個人低消650元，他分享點菜方式「650元任你吃」，其中「我都冰水一壺喝完又說冰水一壺」、「豆腐鴨血豆腐鴨血豆腐鴨血」、「白飯無限城啊」、「貴賓對不起，我們現在白飯在煮，需要等一下，不好意思，貴賓」成了網路經典名言。
沒想到該段言論近日再度爆紅，還有網友將統神所說變成背景音樂，翻拍影片創作，更有網友首次吃鼎王就實測統神點法，沒想到吃了「豆腐鴨血豆腐鴨血」、2杯冰水、2條油條、1個響鈴卷，總共消費逾8百元，消費行為也令服務員笑呵呵。
而面對此事，統神日前也在直播回應，他指出因為先前鼎王漲價、豆腐變難吃，因此前年、大前年都沒有去消費，而今年發現豆腐又恢復應有的水準，因此已經去吃了3次，點法一模一樣，他說完全沒有要反駁過去的自己。
影片曝光，再令網友讚嘆「懂神，大談豆腐，不愧是cp值達人」，認為鼎王沒有找統神業配「太可惜」，不過統神先前常光顧的店隨之歇業，也令網友笑說「豆腐變難吃就要接受神罰，吃了就倒」，引發討論。
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