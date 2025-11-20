直播主進校園開播 盧秀燕怒太白目

▲市長盧秀燕強調，校園必須是「安全、值得信任的環境」，任何外來講者若無視規範、侵犯隱私，一律不再受邀(圖／柳榮俊攝2025.11.20)

[NOWnews今日新聞] 台中市中山國中一場原本平實的生涯講座，卻因網紅「賓賓哥」擅闖開播而掀起教育治理風暴。魔術師王元照受邀分享，本是向學生傳遞勵志故事，卻私自邀請網紅同行，並在明確被校方禁止直播的情況下「硬上線」，甚至在鏡頭前以「有雞雞的不可以舉手」等不當語言挑動場面，嚴重侵犯學生隱私，衝撞校園紀律，行徑荒腔走板。

今(20)日市議員陳政顯市政總質詢指出，網紅闖校直播已屬脫序行為，幸中山國中校長王蒲寧立刻出面喝止，避免情況擴大，並向教育局要求全市各校嚴格把關講者資格，肯定校長即時處置，強調應予嘉獎。

然而，事件之所以引爆民怨，核心問題不只網紅脫序，而是校園審查機制是否真正落實。市長盧秀燕震怒批判，網紅無視校方規範、逕自開播，既不尊重法律、更無視學生權益，「非常可惡」、「太過白目」。她更表態，魔術師王元照與「賓賓哥」兩人自此「台中市永不錄用」，態度罕見強硬。

盧秀燕同時指出，雖然校長當場制止，但學校邀請講者本來就需要審查。這番話顯示，市府不只處理個案，更在問責制度漏洞。教育局長蔣偉民也語帶保留地指出，若審查流程未落實，即便事後處理妥當，也只是「將功折罪」，難言獎勵。

中山國中事後聲明，已於事前明確拒絕直播，並在發現網紅擅拍後立刻制止、要求刪除影像，強調未來將更加謹慎審核講者安排。然而，這起事件凸顯出外來講者的身分審查、活動規範、風險判斷等程序性問題，仍有補強空間。

盧秀燕強調，校園必須是「安全、值得信任的環境」，任何外來講者若無視規範、侵犯隱私，一律不再受邀。教育局也指出，網紅直播行為已違反「個資法」等規定，後續將督促各校更嚴格查核講者身分、活動內容，避免類似事件再度發生。

