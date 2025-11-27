直播主「忘記胸貼」火辣上陣 見成果照嚇：10張有9張露出來

電豹女「雪寶」受訪時走光，她直呼超可怕！（圖／翻攝自雪寶IG）





直播主電豹女「雪寶」日前在節目中分享拍攝過程，因忘記帶胸貼、又需做側躺與上仰等性感姿勢，導致比基尼頻頻移位，成果照「10張有9張露出來」，讓她直呼好可怕！

雪寶在節目上分享一段拍攝經驗，當時她受訪的主題是「泡溫泉」，需要穿著比基尼上陣，但現場沒有專業梳化團隊，再加上她個性大喇喇且未做防護措施，雪寶表示，「我忘記帶胸貼，當天就直接穿著比基尼上陣。」

由於拍攝姿勢較為性感，包括側躺、甚至上仰，讓攝影機由下往上拍，雪寶回想道，「胸部會動來動去，比基尼也會動來動去...就有點在游走在危險的邊緣。」她透露，拍攝到一半就覺得不太對勁，果然和經紀人檢視照片時當場崩潰，「最後我那個照片，基本上十張有九張都露出來！」雪寶經紀人嚇得不斷幫忙調整比基尼位置，深怕再次走光。

主持人開玩笑道，「那位攝影大哥應該已經榮退了吧，這是他的終身成就獎了」，雪寶坦言，當天攝影團隊都是男生，大家看到她不斷在「喬」走光的位置，都笑出聲。

節目中也曝光雪寶的寫真照片，其中一張躺在床上的側身比基尼照，來賓當場驚呼「這很容易露」，隨後一段在泳池邊跳舞的影片，則因動作幅度過大，令主持人及來賓直呼，「太辣了！」、「這個動作很大，我好想把妳推下去！」，雪寶解釋，因為比基尼的支撐性不夠，加上動作幅度大，讓她直言，「這超可怕，就有點危險邊緣。」



