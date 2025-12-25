直播公審同事老婆疑出軌 判賠

印尼籍男子見同事老婆疑似出軌，在抖音開直播公審對方，人妻事後提告，高雄地方法院審理後，判需賠償8萬元。（本報資料照片）

1名在高雄市工作的印尼籍移工伊瓦（化名），得知同鄉同事的老婆疑似出軌，為幫同事出氣，竟在抖音開直播「公審」，吸引逾萬人次觀看，鬧得沸沸揚揚。該名人妻得知此事後，認為名譽受損，氣得提告求償50萬元。高雄地方法院簡易庭審理後，認為該貼文內容縱使為真實，也僅涉及私德而與公益無關，判伊瓦應賠8萬元。可上訴。

判決書指出，今年4月10日深夜11時30分，該名印尼籍男子伊瓦在員工宿舍裡，利用TikTok抖音社群平台上的帳號，以公開直播方式痛罵來自同鄉同事的老婆「劈腿」、「沒穿衣服」與另名男性獨處一室，吸引超過萬人次的網友觀看，並於事後將直播影片及相關錄音錄影內容張貼於在抖音平台頁面，供不特定多數人瀏覽，在移工社群圈傳的沸沸揚揚。

該名人妻得知此事後相當不滿，控訴伊瓦的抖音帳號有眾多人數追蹤，貼文也有已有上萬人次觀看，但她自己不是公眾人物，是否外遇涉及私德，不應該透過網路直播方式公審她，造成名譽受損，提告伊瓦求償50萬元。

高雄方法院簡易庭審理時，伊瓦辯稱，當天他是陪同事去宿舍房間找老婆，當場發現她與一名沒穿衣服的男子獨處在房，於是才開直播替同事出氣，並沒有胡亂指控、也非憑空捏造；法官則認為，即使直播內容為真實，也僅涉私德而與公益無關，行為已侵害對方的名譽及隱私權，考量損害程度並非微小，判他應賠償8萬元。全案仍可上訴。