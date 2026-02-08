直播到一半人消失…好友趕到家驚見「24歲男陳屍沙發」！30分鐘喘氣聲成最後畫面

男子倒臥沙發身亡。示意圖／取自免費圖庫pixabay

泰國春武里府（Chachoengsao）近日發生一起離奇死亡事件，一名24歲的男子在事發深夜直播，然而在與觀看直播的朋友閒聊時，男子的行為卻相當詭異，而且還不時傳來疑似呼吸困難的聲音，最後男子甚至直接消失在鏡頭前，而直播也在30分鐘後自動中斷。覺得奇怪的友人火速趕赴住處，結果發現男子倒臥沙發身亡。

根據泰媒The Thaiger報道，這起事件發生於2月6日凌晨2時左右，現年46歲的女子努安普朗（Nuanprang）向警方表示，她24歲的好友威拉育（Weerayut Wongsakha）大約在5日晚間10時開始直播，與觀看直播的社群好友閒聊。不過，努安普朗注意到威拉育在直播過程中舉止相當奇怪，她還聽到像是呼吸困難的聲響，而威拉育不久後就從螢幕前消失。

廣告 廣告

在接下來的30分鐘裡，威拉育的直播一直沒關，但人再也沒有出現在鏡頭中，只能聽到微弱的喘氣聲，後來直播才自動中斷。察覺異常的努安普朗立刻從拉普勞（Lat Phrao）騎車前去威拉育位於邦帕空區（Bang Pakong）的單層住宅查看，結果發現好友躺在客廳沙發上，已無生命跡象，嚇得他隨即報警求助。

邦帕空警察局與春武里府救援人員抵達現場後，看見站在屋外的努安普朗，並在進屋後發現沙發上的威拉育，確認其當場死亡，周遭還擺著他生前的直播設備。警方表示，威拉育遺體未見明顯外傷，後續已將遺體送往邦帕空醫院進行解剖相驗，目前仍待驗屍報告出爐，以釐清威拉育確切死因。



回到原文

更多鏡報報導

急診不是神…腹痛就醫「剖腹驚見腸子壞死」隔天身亡！醫怕被告嘆：上班像在走鋼索

狼父對親生3名國小女兒下手 7年性侵猥褻175次！法官震怒重判663年

《世紀血案》爭議／翻拍林宅血案爆未經家屬同意！導演背景遭挖…他列「這理由」逆風挺演員

身價8億人瑞娶看護...鄰居揭2人日常相處：她近期怪怪的