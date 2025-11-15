直播喊斬首賴清德、嗆打國民黨 館長爭議多

▲「館長」陳之漢個性敢說敢言受到歡迎，但爭議也多。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」本名陳之漢，經常透過直播評論政治、時事議題，以敢說敢言的性格受到歡迎，累積大量粉絲，卻也因此與許多藝人及政治人物產生口角衝突。近期更因在直播時喊「把賴清德狗頭斬下來！」遭調查局認為觸犯刑法「煽惑他人犯罪」、「恐嚇危害安全罪」等罪，報請新北地檢偵辦後以15萬元交保。

2019年遭李婉鈺提吿妨礙名譽

2018年底，李婉鈺競選新北市議員時，曾想參與館長的公開直播，他因認為觀眾無意願觀看，而請助理回絕，之後雙方認為彼此皆言語侮辱對方。李婉鈺不滿館長連開4次直播以髒話罵她，對館長提告妨害名譽。2019年1月收到傳票後，館長在直播中談及此事時再說髒話，被檢察官認定罪證明確，以公然侮辱罪起訴。同年6月，他開直播對此事表達個人觀感，並抨擊台灣法律。

2020年嗆打國民黨

2020年新冠肺炎疫情爆發期間，館長在直播中針對國民黨支持武漢台商返台一事發表激烈言論，表示若因而導致疫情失控，他「就會拿刀拿槍去國民黨部，亂棍打死國民黨的人」。此言論引發國民黨籍桃園市議員詹江村、黃敬平與安定力量秘書長毛嘉慶等，前往桃園地檢署按鈴控告。

赴中旅遊遭批舔共

館長多次高調赴中國旅遊，今年6月、7月分別為上海、深圳與澳門，並在深圳餐廳品嚐鴨湯時，直播說出「台灣當歸」，並自嘲「我又要被罵了」，引發部分網友批評其「舔得太明顯」。

陸委會主委邱垂正表示希望館長能夠秉持對等尊嚴，遵守兩岸條例規範，同時重視社會觀感，共同維護國家整體利益。館長6月上海行更被法國媒體《世界報》認為是中共對外宣傳的一部分。

喊「斬首賴清德」15萬交保

今年10月館長在直播中，突然脫口說：「把賴清德狗頭斬下來！」並對主張武力統一的網友喊話「兄弟我等你呀！」。刑事局蒐證後認為館長的發言可能違反《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」與第305條「恐嚇危害安全罪」，遂報請新北地檢偵辦，並通知館長到案說明。

館長到案前受訪時辯稱，當時只是回應網友洗版問題，並非有恐嚇之意，且強調自己無法叫解放軍攻台，並抱怨遭設圈套逼他發言。10月15日，新北地檢署認定館長涉犯刑法煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪，諭知新台幣15萬元交保。

中國舉辦台灣光復80週年大會，館長10月25日前往中國展開12天行程，除參加中共舉辦台灣光復80週年大會、與產商開會外，還到廈門賴系祠堂，聲稱要為賴清德總統尋根。館長受訪時表示，「台灣人就是中國人，台灣憲法就是一中，要搞台獨他沒意見，要就趕快宣布，怎麼不宣布，10年了趕快宣布，首戰即終戰。」

