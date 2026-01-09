直播嗆聲「斬首賴清德」被起訴 館長回應了

網紅「館長」陳之漢。（資料照／杜宜諳攝）

網紅「館長」陳之漢去年10月在網路直播時喊斬首總統，新北地檢署今（9日）偵結總統及公眾遭館長恐嚇案，依涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪，以及刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌，提起公訴。對此，館長今下午在臉書表示，「果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。

檢方指出，本案由新北地檢署檢察官指揮內政部警政署刑事警察局、新北市政府警察局林口分局共同偵辦。經調查，陳之漢涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪，以及刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌，犯罪事證明確，依法提起公訴。

對此，館長下午在臉書發文表示，「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。而該篇貼文曝光不到一小時的時間，已湧入破千則留言討論。

起訴書指出，陳之漢為 YouTube 頻道「館長惡名昭彰」經營者，於去（114）年10月5日晚間9時許，在其住所透過 YouTube 平台進行公開直播，直播標題為「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年」。檢方認定，陳男明知該頻道擁有大量支持與反對觀眾，其言論將在不特定多數人間迅速傳播，仍基於不確定故意發表爭議言詞。

檢方指出，陳男在直播中先後說出「那如果明講，選什麼選，咱們就武統，27年就甭選了」、「一個不留，精準打擊，斬首」、「兄弟，I等you啊」等語，明顯暗示支持以武力犯台；隨後又進一步表示「把賴清德的狗頭斬下來」、「我日也思夜也思啊」等內容，刻意將新聞報導中「中共演練對台斬首行動」的軍事術語，惡意延伸為對現任總統進行具體暴力行為的恐嚇。

檢方認為，相關言論已明顯逸脫一般社會對「武統」、「斬首行動」的政治或軍事討論範圍，而是轉化為直接指向特定個人生命安全的恐嚇內容，難認仍屬言論自由保障範疇。即便國家元首受有國安特勤保護，任何人仍享有免於恐懼的基本自由，一般人知悉有人公開揚言斬下其頭顱，勢必心生畏懼，該感受不因身分不同而有所差異。

檢方也指出，國家元首經常出入公開場合，周邊聚集大量民眾，若發生攻擊行為，恐釀成嚴重傷亡與財產損失。相關言論一旦傳播於社會，已足以引發公眾恐慌。本案中，已有多位民眾報警檢舉，相關檢舉文書多達10份在卷可稽，足認已構成恐嚇公眾之要件。

