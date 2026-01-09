直播嗆「斬首賴清德」被依恐嚇罪起訴 館長回應了！

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

網紅「館長」陳之漢，日前在YouTube直播中稱「把賴清德狗頭斬下來」，「兄弟，我等你啊，真的我日也思夜也思啊」。新北地檢署今(9)日偵查終結，依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴。對此，館長也在社群媒體發文回應了。

館長日前在YouTube直播時，與線上的談論「斬首行動」，並脫口說出「把賴清德狗頭斬下來」，「兄弟，我等你啊，真的我日也思夜也思啊」，引發爭議，並遭到新北地檢署偵辦。館長則在10月赴刑事局及檢方應訊，他在受訪時表示，自己只是在直播中回應網友，並沒有恐嚇意圖，「我有本事叫解放軍來打台灣嗎？」

不過檢方認為，陳之漢將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將總統頭顱砍下之具體犯罪行為，已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。且攻擊國家元首，即有可能將造成嚴重傷亡或財產損失，該訊息一旦為公眾所知悉，勢必造成公眾恐慌，加上有10份民眾的檢舉文，亦已構成恐嚇公安無疑。因此依涉犯刑法第151條之恐嚇公眾、同法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。

對此，館長在個人社群發文稱「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。

