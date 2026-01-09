直播嗆「斬首賴清德」遭起訴 館長：黨檢媒三位一體不是蓋的

網紅「館長」陳之漢去（2025）年10月在個人YouTube頻道直播時，多次嗆聲「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，談及兩岸議題時還提到「武統」等言論，新北地檢署今（9）日偵查終結，認定相關言詞已構成恐嚇公眾及恐嚇危害安全，依法提起公訴。對此，館長也在臉書發文回應了。

網紅「館長」陳之漢。（資料照／塗豐駿攝）

檢方起訴書指出，「館長」明知直播內容將有大量支持者及反對者觀看，所為言論將直接或間接傳遞至全國人民及總統周知，竟基於恐嚇公眾及恐嚇危害安全之不確定故意，於上開時地，先發表「那如果明講，選甚麼選館長你不用擔心啊，咱們就武統，27年就甭選了，你叫他們表態，表甚麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」、「Ok啊我不會怕」、「兄弟，I等you啊」、「真的也好啊」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」等語，暗示支持武力犯臺。

起訴書續指，「館長」復發表「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」、「我日也思夜也思啊」等語，刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對臺斬首行動」，衍伸為將總統賴清德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全。嗣經多位觀眾報警，而查悉上情。

館長去年在直播時嗆聲「斬首賴清德」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

起訴書認為，「館長」言論顯然足以使一般人心生畏懼，自不因總統身分而有所不同。又國家元首工作處所或所到處所，時常有諸多人潮聚集，苟被告於該場所攻擊國家元首，即有可能將造成嚴重傷亡或財產損失，該訊息一旦為公眾所知悉，勢必造成公眾恐慌。

對此，館長也在下午於臉書發文回應，「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。

館長貼文一出，不少網友紛紛在底下留言回應，「你可以說他很爛，但不能說要砍他」、「這種政府可憐」、「挺你，加油」、「民主不代表可以亂嘴」、「館長加油，辛苦了，你要撐住」、「自己講過的話自己負責」。從網友的回應來看，意見則是呈現兩極化，一派人力挺館長，但也有一派認為館長要為自己講過的話負責。

