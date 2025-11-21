直播國中講座挨轟白目！賓賓哥再被爆「自己拿走感謝狀」 遭校方提告

記者林宜君／台北報導

網紅賓賓哥擅自直播、又被控「自行拿走感謝狀」。（圖／翻攝自賓賓哥FB）

台中某國中舉辦生涯講座竟意外捲入網路風暴！網紅賓賓哥擅自直播、又被控「自行拿走感謝狀」，校方與本人各說各話，雙方對話紀錄更因「時間線混亂」爆發巨大爭議。事件持續發酵，校方已依規通報教育局與社會局，後續恐有法律責任問題待釐清。

台中市一所國中在11月19日舉辦生涯講座，邀請魔術師王元照（藝名可樂）分享生涯經驗。（圖／翻攝自王元照FB）

台中市一所國中在11月19日舉辦生涯講座，原先邀請魔術師王元照（藝名可樂）分享生涯經驗，未料網紅賓賓哥（江建樺）以「神秘嘉賓」身分現身，並在活動進行中直接開啟TikTok直播，畫面包含未成年學生，引發校方當場制止並要求立即關閉直播，強調必須保護學生身分。

賓賓哥出示跟學校的對話紀錄。（圖／本人提供）

事後賓賓哥開直播喊冤，聲稱校方老師事前就知道直播安排，甚至強調自己已「取得感謝狀」。然而校方隨即反駁，指出賓賓哥的說法與事實不符，並表示他是「自行取走」未正式授予的感謝狀。校方說明，11月11日的確有與王元照討論直播相關事宜，但在11月13日已正式告知「不得直播」，且在講座當天也再三重申此限制。校方認為賓賓哥引用的對話截圖「混淆時序」，刻意忽略13日後的正式通知。

台中市長盧秀燕針對此事受訪，直言行為已違反校方要求，甚至怒批︰「人家叫你不要直播你還硬要！這不是白目是什麼！」。（圖／翻攝自盧秀燕FB）

台中市長盧秀燕在20日針對此事受訪，直言行為已違反校方要求，甚至怒批︰「人家叫你不要直播你還硬要！這不是白目是什麼！」並宣布台中市公部門未來將「永不錄用」賓賓哥參與任何活動。賓賓哥則提出自己的Line對話內容，表示當時老師曾回覆「那應該沒有問題」「校長或主任開場不直播就好」，主張自己並非故意違規，而是被校方推入輿論風暴。他更反控校方在活動全程都知情，如今卻將所有責任推給來賓。

此外，外界關注的「感謝狀」爭議也被校方說明清楚。校方強調該感謝狀是王元照臨時提出需求，由於賓賓哥違反兒少法相關規定，因此校方從未正式將獎狀授予他，而是賓賓哥在活動現場「未經同意自行取走」。校方已就此行為提出告訴，並依法通報教育局及社會局，啟動輔導程序，確保學生隱私與校園安全不受影響。

