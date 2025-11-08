直播忘關麥！泡泡瑪特員工吐槽盲盒貴還是有人買單 粉絲：被當傻子了

泡泡瑪特公司近日發生直播重大失誤，兩名員工在麥克風未關閉的情況下，直言公司盲盒產品「太貴」，並表示「會有人買單」的對話被全程錄下並在網路瘋傳。這段意外曝光的真心話引發網友強烈共鳴，相關話題閱讀量迅速突破5億次，更導致公司股價重挫超過5.5%，創下近半年來最低紀錄，反映出消費者對品牌溢價的普遍質疑。

泡泡瑪特員工直播時吐槽盲盒貴。（圖／微博）

事件起因是泡泡瑪特女員工在直播中拿著公司新推出的「新生日記系列掛鍊盲盒」，脫口而出「媽呀，這東西賣79塊錢（人民幣），確實有點（貴）」。當時直播訊號尚未中斷，麥克風也沒關閉，消費者還在觀看直播。更令粉絲震驚的是，直播間另一名男員工隨即回應「沒事，會有人買單的」，「過分了」的言論，讓許多粉絲感到崩潰。

這段真實對話被網友備份並瘋傳，相關話題立即衝上微博熱搜第一名，短短2天內，閱讀量就超過5億次。大多數網友痛批泡泡瑪特坑人，表示買了很多產品後，現在有種被當傻子的感覺。大陸長天新聞主播分析表示，之所以能產生如此強烈的共鳴，正是因為它無比真實地代表了普通人面對品牌溢價時最直接的觀感，撕開了籠罩在IP光環之下關於價值的核心爭議。

被員工嫌貴的產品是泡泡瑪特11月新推出的「新生日記系列掛鍊盲盒」，官方售價一個79人民幣，約合台幣344元。根據陸媒第一財經報導，該產品含鋅合金掛件、玻璃、壓克力等配件，仿冒品的成本僅為4塊人民幣。

泡泡瑪特直播失誤發生後，許多人擔心這兩名說實話的員工會被公司開除甚至求償。山東閃電新聞主播報導，泡泡瑪特官方客服表示已對相關工作人員進行內部處理。公司隨後回應強調事件正在調查但不會開除員工。儘管如此，11月7日公司股價仍重挫5.88%，收盤報港幣204.8元，創下近半年以來的最低紀錄。

