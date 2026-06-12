直播才鬆口「也許有機會」 日本怪物級藝人ano加盟浪人祭

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ano是日本樂壇最具代表性的年輕藝人之一，將首度以個人名義來台開唱。（笨道策展有限公司提供）

甫開賣即秒殺的「2026浪人祭」再投下震撼彈。主辦單位正式宣布邀請日本話題藝人ano參演，將於11月7日至8日在台南安平登場，這也是她首度以個人名義來台開唱。消息曝光後立刻引發樂迷熱議，加上昨日開賣的超海鳥票種迅速完售，也讓今年浪人祭話題持續延燒。

日前ano在直播中被粉絲問到是否有機會到台灣演出時，曾透露自己一直很想來台灣唱歌，並留下「也許有機會」的神秘回應。當時不少台灣粉絲便開始猜測是否將有相關計畫，如今正式確認登上浪人祭舞台，也讓許多人直呼期待已久的願望終於成真。

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ano憑藉宛如漫畫角色般的外貌與獨樹一格的個人風格受到矚目，近年更成功跨越次文化與主流市場，成為日本樂壇最具代表性的年輕藝人之一。她於2022年為人氣動畫《鏈鋸人》演唱片尾曲〈ちゅ、多様性。〉後聲勢再度攀升，歌曲憑藉洗腦旋律與招牌舞蹈在全球社群平台掀起熱潮，官方MV至今累積驚人觀看次數，也讓更多海外觀眾認識這位風格鮮明的創作歌手。

除了歌手身分之外，ano也活躍於演員、模特兒等領域，持續展現多元魅力。去年她更站上日本武道館舉辦個人大型演唱會，展現強大票房號召力與現場實力。此次首度以個人名義來台參與浪人祭，無疑成為今年活動最受矚目的焦點之一。隨著首波卡司公開，主辦單位也預告後續還將陸續揭曉更多國內外演出陣容，而一般票種將於6月17日中午12點在KKTIX全面開賣。

2026浪人祭將於11月7日至8日在台南安平登場，首波公開卡司由ano打頭陣。(笨道策展有限公司 提供)

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