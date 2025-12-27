直播打LOL遇地震！統神嚇壞「下秒繼續死守野怪」網笑瘋

娛樂中心／綜合報導

今（27日）23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，激烈搖晃讓全台相當有感。在發生地震當下，電競實況主「亞洲統神」張嘉航正在直播打LOL（英雄聯盟），遇到地震時嚇壞大喊「很晃啊」、「太誇張了啦，921哦? 」不過即使房間已經看得出明顯搖晃，統神依舊沒停下打野的手，仍在專心敲打鍵盤，影片令網友全笑說，「晃到完也沒跑」。

統神稍早在Twitch平台直播打LOL，突然感受到激烈晃動，他嚇壞喊「地震，哦X很晃啊！」、「太誇張了啦，921哦？」雖然表情略顯恐慌，不過當時正在打野的他並沒停下，繼續全力打野怪。畫面被鐵粉後PO到Threads，令不少網友笑說，「一直喊921結果連站起來都沒有」、「超好笑，嘴巴喊很大聲，身體很誠實繼續乖乖打」、「職業選手的素養，地震很強還在刷野」、「晃到完也沒跑，還在那喊提醒慢真的很好笑」、「原來真的任何事都無法阻止打遊戲的人」。

