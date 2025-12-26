直播抓姦！人妻偷吃被友人實況公開 上萬人湧入看「兩人裸體」

（記者張芸瑄／綜合報導）高雄市日前發生一起因婚外情引發的名譽侵權官司，主角是一名印尼籍女移工。她遭丈夫的好友拍下與男同事互動的畫面後，竟被對方直接開抖音直播公審，吸引上萬人觀看，甚至標註「劈腿、沒穿衣服」等字眼。事件曝光後引發移工圈譁然，最終法院判決該名好友須賠償8萬元。

根據判決書內容，印尼籍移工阿蒂（化名）與丈夫於今年4月一同來台工作。某日深夜，她與男同事在員工宿舍內舉止親密，正巧被丈夫的好友撞見。對方氣憤難平，竟拿起手機開啟抖音直播，將兩人互動的畫面公開上傳，並附上「劈腿」、「沒穿衣服」等標籤，短時間內湧入上萬人圍觀，引發熱議。

示意圖

阿蒂事後提告指出，自己並非公眾人物，私生活卻遭到公開羞辱，導致名譽嚴重受損，精神飽受折磨，因此向法院請求丈夫好友賠償50萬元。她強調對方行為明顯侵犯隱私與名譽權。

不過，該名好友辯稱自己只是出於義憤，想替朋友「主持公道」，而直播內容屬實、並無誣陷之意。但高雄地方法院法官認為，此舉涉及個人私德，並非攸關公共利益，即便內容屬實，也不應公開散布。法官指出，直播行為已嚴重影響阿蒂的社會評價，最終判決被告須賠償8萬元，全案可上訴。

此案在移工社群中掀起討論，外界也再度關注「網路公審」的界線問題。法官在判決中特別提醒，網路時代人人都能成為「直播主」，但言論自由並非無限上綱，若逾越法律界線、侵害他人隱私與名譽，仍須負起相應責任。

