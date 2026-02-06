直播收抖內被指非合法政治獻金 黃國昌：我非常守法

（中央社記者曹亞沿新北6日電）民眾黨新北市長參選人黃國昌卸任立委後開直播收抖內（donate，贊助金），內政部長劉世芳表示不符未來候選人合法政治獻金管道。黃國昌強調自己是非常守法的人，也無公職身分，依現行法規並無違法。

民眾黨主席黃國昌卸下立委身分後積極備戰參選新北市長，傳出在YouTube頻道開直播接受抖內，2天進帳30萬元。內政部長劉世芳昨天對此表示，抖內是經過數位網路過來的，不容易調閱也不容易做監控審查，用抖內方式並不符合未來候選人可使用正式合法的政治獻金管道。針對加強法律規範部分已跟監察院完成會議討論，目前行政院審議中，未來將送立法院參考。

黃國昌今天召開政見記者會接受媒體聯訪時回應，劉世芳說未來要朝修法的方向加以研議，「那不就代表了依照現行法規，根本沒有任何違法之處嗎？」

黃國昌強調，自己是非常遵守法律的人，當他有公職的身分時，或登記成為公職候選人之後，當然適用政治獻金法的規定。現在他已無公職身分，YouTube仍被大作文章，但對於真正有公職身分收抖內的人，卻未見民進黨說任何一句話，質疑政府雙標。

另外針對民眾黨立委、陸配李貞秀國籍爭議，劉世芳要求內政部不提供屬於個資、機密等密件以上資料文件，陸委會也表態對於李貞秀索資，會用最嚴格條件去處理。

黃國昌回應，針對兩岸人民關係條例以及國籍法，總統賴清德跟前總統蔡英文卻有截然不同的解釋，現在的陸委會跟過去邱太三主掌的陸委會也有不一樣的解釋，「只要換人執政，法律的解釋就可以隨時變換的境地嗎？」透過自己的政治目的恣意解釋法規，試圖實質空洞化陸配參政權，不是一個負責任的政府應該有的態度。（編輯：林恕暉）1150206